Samsung Galaxy S27, i render CAD svelano un design familiare

Chi si aspettava una svolta estetica per Galaxy S27 farà bene a ridimensionare le attese, almeno per quanto riguarda il modello standard. I primi render costruiti a partire dai file CAD raccontano infatti una storia già vista, con un telefono che ricalca quasi millimetro per millimetro il suo predecessore. Nessuna rivoluzione, insomma, ma una continuità piuttosto marcata rispetto a Galaxy S26, sia nelle linee sia nelle proporzioni.

Il contesto aiuta a capire il perché di tanta attenzione. Nelle ultime settimane i leak si sono concentrati soprattutto su Galaxy S27 Ultra e sul fratello minore Galaxy S27 Pro, con una vera cascata di immagini che ha mostrato per la prima volta il design scelto da Samsung per il modello di punta. E lì sì che si è discusso parecchio, per via di quel “plateau” sul retro che ricorda da vicino la soluzione adottata da Apple a partire da iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

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Due anime nella stessa famiglia

La sensazione, leggendo i rumor, è che Samsung abbia deciso di dividere la gamma in due filoni ben distinti. Da una parte i modelli più costosi, Galaxy S27 Ultra e Galaxy S27 Pro, che condividerebbero questa estetica inedita per la serie. Dall’altra i due modelli cosiddetti base, ovvero Galaxy S27 e Galaxy S27+, che resterebbero ancorati alla tradizione senza particolari sorprese sul fronte del design.

I nuovi render CAD vanno esattamente in questa direzione. L’aspetto è familiare al punto da risultare quasi indistinguibile: fotocamera posteriore con tre sensori disposti verticalmente, racchiusi nel solito elemento allungato che qualcuno ha ribattezzato “a semaforo”. Nessun modulo rialzato, nessuna isola orizzontale, nessun tentativo di rincorrere le tendenze viste altrove. Chi ha in mano un Galaxy S26 e lo affiancasse a questo Galaxy S27 farebbe fatica a distinguerli a colpo d’occhio.

Millimetri che dicono tutto

A confermare l’impressione ci pensano i numeri. Le misure che emergono dal leak parlano di 149,75 x 71,88 x 7,25 mm, contro i 149,6 x 71,7 x 7,2 mm del modello attuale. Differenze che si contano in frazioni di millimetro, praticamente impercettibili al tatto e comunque leggermente a favore del nuovo arrivato, che risulta appena più grande e appena più spesso. Roba da metro digitale, non da percezione reale.

Di conseguenza resta invariata anche la diagonale del display, che dovrebbe fermarsi ancora una volta a 6,3 pollici. Un formato che negli ultimi anni si è dimostrato una specie di punto di equilibrio per il modello standard della serie, abbastanza compatto da restare gestibile con una mano sola ma sufficientemente ampio da non far rimpiangere i fratelli maggiori.

Perché la scelta ha senso

C’è una logica dietro questa impostazione, ed è la stessa che vale un po’ per tutti i produttori: differenziare la parte alta del catalogo dando ai modelli premium un tratto riconoscibile, lasciando invece che i modelli d’ingresso mantengano un’identità stabile e collaudata. Il plateau diventa così una firma esclusiva per Galaxy S27 Ultra e Galaxy S27 Pro, mentre chi punta al modello base ritrova un linguaggio visivo che conosce già.

I render restano comunque materiale non ufficiale, ricostruzioni realizzate a partire da file tecnici che circolano in anticipo rispetto alla presentazione. Storicamente si sono rivelati piuttosto affidabili sul fronte delle dimensioni e delle proporzioni, meno su dettagli come finiture, colori e materiali, che spesso vengono svelati solo al debutto vero e proprio. Per ora l’unica certezza riguarda l’impianto generale del design, che sul modello standard sembra destinato a non muoversi di un passo.