Samsung P9 e P7: gli SSD portatili USB4 fino a 4.000 MB/s debuttano a Gamescom

La mole di dati generata da video ad altissima risoluzione e contenuti basati sull’intelligenza artificiale ha reso lo storage veloce una necessità, non più un lusso per pochi. Samsung Electronics presenta a Gamescom 2026, l’evento gaming più importante al mondo, in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto, i nuovi SSD portatili P9 e P7, entrambi dotati di connettività USB4 e disponibili a livello globale dal 31 agosto.

Il modello top di gamma P9 raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 4.000 MB/s e scrittura sequenziale fino a 3.800 MB/s, un salto prestazionale che quasi raddoppia i risultati della generazione precedente. Per confronto, il T9 da 4 TB con interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 si ferma a 2.000 MB/s in lettura e scrittura.

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P9 è inoltre il primo SSD portatile USB4 da 8 TB al mondo capace di raggiungere questi 4.000 MB/s, un risultato che gli è valso il riconoscimento del CES Innovation Award 2026. Le elevate prestazioni di scrittura sostenuta permettono la registrazione diretta in 12K, consentendo a professionisti e content creator di acquisire, archiviare e modificare file RAW di grandi dimensioni e video ad altissima risoluzione senza colli di bottiglia nel flusso di lavoro.

P7: velocità e resistenza per l’uso quotidiano

Il P7 condivide con il fratello maggiore la tecnologia USB4, ma è pensato per un pubblico più ampio: lavoro, intrattenimento e attività quotidiane, con ampia compatibilità verso computer, laptop, smartphone, console di gioco e fotocamere. Sul fronte della resistenza fisica, P7 ha superato test di caduta da due metri e prove di resistenza a urti e vibrazioni, garantendo protezione dei dati durante viaggi e utilizzo in mobilità — caratteristiche pensate per chi porta lo storage fuori dall’ufficio o dallo studio senza volersi preoccupare troppo della sua fragilità.

Capacità e prezzi

Entrambi i modelli sono disponibili nelle capacità da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB, con distribuzione globale a partire dal 31 agosto, anche se le capacità disponibili possono variare in base al mercato.

Il P9 parte da 384,90 euro per la versione da 1 TB, fino a 2.969,90 euro per la versione da 8 TB. Il P7 ha un prezzo di ingresso di 324,90 euro per il modello da 1 TB, fino a 2.499,90 euro per la versione da 8 TB.