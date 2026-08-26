LG a IFA 2026 porta la classe A anche sui modelli economici

LG arriva a IFA 2026 con una scelta che, sulla carta, sembra semplice ma nella pratica cambia parecchio le carte in tavola: portare le tecnologie di risparmio energetico fuori dal recinto dei modelli premium e distribuirle su una fetta molto più larga del catalogo. Lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e lavastoviglie. Non solo le versioni top, quelle che stanno in vetrina con il cartellino importante, ma anche i modelli pensati per chi ha un budget più contenuto.

L’idea di fondo è dichiarata senza troppi giri di parole. L’efficienza in classe A non deve più essere il tratto distintivo di pochi prodotti di punta, deve diventare lo standard di riferimento su gran parte della gamma. Un passaggio che, tradotto in termini concreti, significa rendere accessibile a più famiglie una caratteristica che fino a ieri richiedeva quasi sempre un esborso extra.

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Cosa cambia davvero per chi compra un elettrodomestico

Chiunque abbia messo piede in un negozio di elettrodomestici negli ultimi anni conosce bene la dinamica. Ci si informa, si legge dei consumi ridotti, si arriva convinti di poter risparmiare sulla bolletta e poi arriva la doccia fredda: i modelli più abbordabili di quelle tecnologie non hanno nemmeno l’ombra, mentre le versioni dotate di gestione intelligente dell’energia stanno su una fascia di prezzo che spesso non rientra nei conti di casa. Risultato, si ripiega su qualcosa di meno efficiente e il risparmio promesso resta un’idea sulla carta. Ampliare la platea di prodotti con una gestione migliore di energia e consumi significa spezzare esattamente questo meccanismo. E LG sembra averlo capito, perché la mossa ha un valore commerciale evidente ma anche un impatto che va oltre il singolo acquisto.

Il peso ambientale dei numeri, non delle vetrine

C’è un aspetto spesso sottovalutato quando si parla di sostenibilità applicata agli elettrodomestici. I modelli top di gamma, per quanto avanzati, restano una nicchia in termini di volumi venduti. Sono i prodotti di fascia media e bassa a riempire le case, a girare nelle cucine e nelle lavanderie di milioni di persone. Migliorare l’efficienza proprio lì, dove i numeri sono grandi, produce un effetto complessivo molto più consistente rispetto a concentrare l’innovazione su pochi apparecchi d’élite.

In altre parole, un frigorifero che consuma meno ma viene venduto in poche migliaia di unità incide poco. Lo stesso frigorifero replicato su scala di massa cambia la fotografia. È una logica aritmetica prima ancora che ambientale, e va detto che non tutti i produttori l’hanno interpretata allo stesso modo negli anni passati.

Una zona dello stand dedicata all’energia

Per rendere visibile questa direzione, LG ha riservato un’intera area del suo spazio espositivo a IFA 2026, battezzandola Energy Leadership Zone. Non un angolo marginale, ma una porzione pensata proprio per mostrare come la nuova gamma affronti il tema dei consumi lungo tutte le categorie di prodotto.

La scelta di dedicare uno spazio fisico e riconoscibile all’argomento racconta parecchio delle intenzioni dell’azienda. Le fiere come quella di Berlino sono da sempre il palcoscenico dove i produttori mettono in mostra il pezzo più spettacolare, il televisore gigante, l’elettrodomestico connesso pieno di funzioni futuristiche. Costruire invece una sezione attorno al concetto di efficienza energetica significa spostare l’attenzione su qualcosa di meno appariscente ma decisamente più tangibile nella vita quotidiana.

Il messaggio che passa è che il risparmio in bolletta non sia un accessorio da vendere a parte, bensì una caratteristica di base. Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e frigoriferi rientrano tutti in questo perimetro allargato, con la classe A come traguardo da diffondere invece che da riservare a pochi. Resta il fatto che l’annuncio arriva in un momento in cui il costo dell’energia continua a pesare sui bilanci familiari, e un elettrodomestico che consuma meno smette di essere un dettaglio tecnico per diventare una voce di spesa in meno ogni mese. La gamma LG presentata a Berlino punta esattamente su questo terreno.