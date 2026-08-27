ROG XBOX Ally X20: ASUS celebra 20 anni con un handheld da collezione

Vent’anni fa nasceva Republic of Gamers, il brand che ha definito l’identità del gaming premium ASUS. Per celebrare l’anniversario, il brand ha scelto di non limitarsi a una semplice riedizione cromatica ma di costruire un intero ecosistema portatile: ROG XBOX Ally X20, ora disponibile in preordine, con arrivo nei negozi previsto per il 15 ottobre.

L’elemento più distintivo di questa edizione speciale è lo chassis in plastica nera traslucida con struttura interna dorata, un’estetica che richiama volutamente un’epoca precisa del gaming, quella dei case trasparenti che permettevano di vedere i componenti interni. La trasparenza qui non è solo nostalgia: consente di osservare il rinnovato sistema di raffreddamento ad alte prestazioni e l’hardware AMD, con dettagli dorati che impreziosiscono la struttura interna.

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Sotto la scocca lavora il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, mentre il display ROG Nebula HDR OLED da 7,4 pollici garantisce la qualità visiva necessaria per il gaming portatile ad alte prestazioni.

Un bundle pensato per essere un oggetto da collezione

ROG XBOX Ally X20 non arriva da sola. Il bundle di lancio include gli occhiali AR da gaming ROG XREAL R1 Edition 20, un dbrand Killswitch personalizzato, un alimentatore da 68W e una custodia Pelican esclusiva, un pacchetto pensato tanto per il collezionista quanto per chi vuole un setup di gaming mobile completo fin dal primo giorno.

La custodia Killswitch include un kickstand e dettagli neri e dorati dedicati al ventennale, con impugnature rinforzate per una presa confortevole. La skin dbrand personalizzata per la parte frontale riprende un motivo a circuito stampato derivato direttamente dai componenti interni del dispositivo, mentre le coperture per i joystick riportano il logo ROG. La cover Pelican, con chiusure rosse ROG e badge esclusivo del 20° anniversario, protegge dispositivo e accessori durante il trasporto.

Occhiali AR XREAL R1 Edition 20: immersione oltre lo schermo

Il pezzo più tecnicamente interessante del bundle sono gli occhiali AR ROG XREAL R1 Edition 20, che si collegano a XBOX Ally X20 tramite un singolo cavo USB Type-C per una configurazione immediata. Il display micro-OLED a 240Hz offre un campo visivo di 57°, coprendo il 95% del campo visivo focalizzato, con un tempo di risposta di 0,01ms. L’esperienza visiva equivale a uno schermo virtuale da 171 pollici posizionato a quattro metri di distanza, con audio Sound by Bose integrato.

Il tracking nativo 3DoF permette allo schermo di seguire i movimenti della testa, mentre la Anchor Mode consente di bloccarlo in una posizione fissa durante il gioco, due modalità che coprono sia l’uso più immersivo che quello più pratico durante le sessioni prolungate.