LG porta 100 capolavori del Metropolitan Museum sui TV di tutto il mondo

Guardare un Cézanne senza prenotare un volo per New York. È questo, in sostanza, quello che rende possibile la nuova collaborazione tra LG Electronics e il Metropolitan Museum of Art di New York: 100 capolavori della celebre collezione del museo entrano a far parte di LG Gallery+, il servizio che trasforma i televisori LG in gallerie d’arte digitali.

La selezione comprende opere che spaziano attraverso secoli e stili diversi: Natura Morta con Mele e un Vaso di Primule di Paul Cézanne, Sulla spiaggia e La famiglia Monet in giardino ad Argenteuil di Manet, Seki di Utagawa Hiroshige e Northeaster di Winslow Homer sono solo alcuni dei nomi che si aggiungono al catalogo. La collaborazione abbraccia complessivamente 5.000 anni di storia dell’arte internazionale, offrendo agli appassionati un nuovo modo di scoprire opere che normalmente richiederebbero una visita fisica al museo newyorkese.

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Gli utenti possono selezionare i propri quadri preferiti e visualizzarli comodamente sul proprio TV LG, costruendo percorsi personalizzati basati sui propri gusti. LG Gallery+, disponibile sulla piattaforma webOS, offre già accesso a oltre 5.000 opere d’arte, tra cui lavori di Vincent van Gogh, Claude Monet e Georges Seurat, e questa collaborazione con il Met amplia ulteriormente un catalogo già ricco.

L’OLED evo AI come cornice ideale

L’esperienza visiva è affidata alla gamma LG OLED evo AI 2026. Il modello W6, con il suo profilo ultrasottile di appena 9 mm, aderisce alla parete dando l’impressione che le opere siano esposte direttamente su di essa, senza l’ingombro visivo tipico di un apparecchio televisivo tradizionale. Il G6, grazie all’installazione a filo muro, contribuisce allo stesso effetto elegante, trasformando il televisore in un vero elemento d’arredo piuttosto che in un dispositivo elettronico isolato.

Tecnologie come Hyper Radiant Color Technology e Reflection Free Premium completano l’esperienza garantendo colori ricchi e realistici, neri profondi e una visione impeccabile anche in ambienti molto luminosi, condizioni fondamentali per valorizzare i dettagli di un’opera d’arte quanto lo sarebbero in una sala museale ben illuminata.

Le voci dietro la partnership

Josh Romm, Head of Global Licensing and Partnerships del Met, ha sottolineato come attraverso LG Gallery+ gli utenti possano creare percorsi tematici che rispecchiano il proprio stile personale e la propria passione per l’arte, un’iniziativa che si inserisce nella missione del museo di condividere la ricchezza delle proprie collezioni con tutto il mondo.

Chris Jo, Head of the webOS Platform Business Center della divisione LG Media Entertainment Solution, ha descritto la collaborazione come un’opportunità per entrare in contatto con la storia dell’arte e della cultura direttamente da casa, stimolando creatività e curiosità in un pubblico che altrimenti non avrebbe accesso quotidiano a queste opere.