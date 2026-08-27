AGON by AOC a Gamescom 2026: due nuovi monitor QD-OLED per il gaming

Sette anni dopo l’ultima partecipazione, AGON by AOC torna a Gamescom, il più grande evento gaming al mondo, in programma a Colonia, presentando due nuovi monitor QD-OLED che ampliano ulteriormente la gamma AGON PRO. Padiglione 8.1, Stand C-060: da lì partono le dimostrazioni hands-on esclusive che permetteranno ai visitatori di essere tra i primi a provare entrambi i modelli.

AGP346UCSD: l’ultrawide da 34 pollici a 360Hz

Il primo modello annunciato è l’AGON PRO AGP346UCSD, un ultrawide da 34 pollici costruito attorno a un pannello QD-OLED di quinta generazione con frequenza di aggiornamento di 360Hz e tempo di risposta GtG di 0,03ms, valori che lo collocano tra i display più veloci attualmente disponibili sul mercato gaming.

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Il formato WQHD 21:9 amplia il campo visivo rispetto a un monitor tradizionale, migliorando la percezione degli elementi periferici, un vantaggio concreto nei titoli competitivi dove notare un movimento ai margini dello schermo può fare la differenza. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 garantisce contrasto elevato e colori vividi, sfruttando appieno le capacità del pannello OLED.

AGP497UCZD: il superwide da 48,9 pollici che sostituisce due monitor

Il secondo modello, l’AGON PRO AGP497UCZD, spinge il concetto di ampiezza visiva a un livello superiore. Il display superwide in formato 32:9 da 48,9 pollici offre lo spazio visivo equivalente a due monitor QHD da 27 pollici affiancati, eliminando completamente l’interruzione visiva della cornice centrale che caratterizza i setup dual-monitor tradizionali.

Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, il monitor garantisce immagini fluide anche nelle sessioni più dinamiche, mentre il formato particolarmente ampio migliora la visione periferica in generi come simulazione di guida, simulatori di volo e avventure open-world, contesti dove l’ampiezza dello schermo si traduce direttamente in maggiore immersione. Oltre al gaming, l’AGP497UCZD si trasforma in un hub per la produttività grazie allo switch KVM integrato e alla funzione USB-C Power Delivery da 90W, che consente di alimentare un laptop collegato con un singolo cavo.

Entrambi i monitor coprono almeno il 99% dello spazio colore DCI-P3 e includono una garanzia di tre anni con copertura contro il burn-in OLED, una tutela importante considerando la tecnologia del pannello.

L’esperienza hands-on allo stand

Lo stand AGON by AOC è stato progettato per far vivere l’intero ecosistema del brand ai visitatori. In collaborazione con Counter-Strike 2, sarà possibile provare l’ultra-veloce AGON PRO CS24A a 610Hz su una mappa personalizzata. Al centro dello stand, un ring dedicato alla boxe presenta la nuova famiglia AGON 7 con l’AGP277QKDC, il primo display del brand dotato di tecnologia Tandem WOLED e Dual Frame Mode (540/720Hz). Cinque aree di gioco aggiuntive completano l’esperienza, mostrando le prestazioni ottimizzate del brand per ogni genere videoludico, dall’esports competitivo all’immersione OLED.

AGON PRO AGP346UCSD e AGON PRO AGP497UCZD saranno entrambi disponibili a partire da settembre 2026, a un prezzo consigliato di 999 euro ciascuno.