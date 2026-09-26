Galassie primordiali, il gas era già inquinato dalle stelle

Le galassie primordiali erano già ricche di elementi pesanti molto prima di quanto si potesse immaginare, e non si limitavano a custodirli al proprio interno ma li riversavano con forza nello spazio circostante. Appena 500 milioni di anni dopo il Big Bang, la maggior parte del gas cosmico risultava infatti già contaminata dall’attività delle stelle. Un dato che cambia in modo significativo la comprensione dell’universo primordiale e dei suoi primi passi.

Detto così potrebbe sembrare un dettaglio riservato agli specialisti, ma non lo è affatto. Mezzo miliardo di anni, su scala cosmica, rappresenta un periodo brevissimo. È come osservare un bambino appena nato e scoprire che ha già vissuto una vita intera, lasciando tracce ovunque intorno a sé.

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Galassie primordiali: un cosmo giovane ma già contaminato

Quando gli astronomi parlano di gas inquinato dalle stelle non si riferiscono a nulla che somigli allo smog delle nostre città. Il termine indica la presenza di elementi più pesanti rispetto a quelli più semplici, materiali che vengono forgiati proprio all’interno delle stelle nel corso della loro esistenza. Una volta prodotti, questi elementi finiscono per disperdersi e mescolarsi con il gas che riempie lo spazio.

Il punto sorprendente è la rapidità con cui tutto questo sembra essere avvenuto. L’idea di un cosmo giovane ancora quasi incontaminato, fatto di gas puro in attesa di trasformarsi, si scontra con un quadro ben diverso. Già in un’epoca così remota le stelle avevano lavorato abbastanza da lasciare la loro impronta sulla gran parte del materiale disponibile.

Non si tratta quindi di qualche caso isolato o di singole regioni particolarmente attive. L’arricchimento riguardava la maggior parte del gas presente nell’universo di allora, un fenomeno esteso e diffuso che costringe a rivedere i tempi con cui le prime generazioni stellari hanno plasmato l’ambiente attorno a loro.

Galassie che non trattenevano nulla

C’è poi un secondo aspetto, forse ancora più interessante. Queste galassie antiche non accumulavano semplicemente gli elementi pesanti nel proprio nucleo o tra le proprie stelle. Li espellevano, spingendoli verso l’esterno e disperdendoli nello spazio che le circondava. Un comportamento che aiuta a capire come mai la contaminazione fosse così capillare.

In pratica le giovani galassie agivano come vere e proprie fabbriche con le porte spalancate. Producevano nuovi materiali attraverso le loro stelle e poi li rilasciavano nell’ambiente, contribuendo a trasformare la composizione del gas su scala enorme. Questo meccanismo di espulsione spiega in modo coerente perché, a soli 500 milioni di anni dall’origine di tutto, il gas cosmico apparisse già così profondamente modificato.

La combinazione di questi due elementi, cioè un arricchimento precoce e una dispersione altrettanto vivace, disegna un universo delle origini molto più dinamico e frenetico di quanto si ritenesse. Le prime galassie non erano strutture tranquille e isolate ma ambienti in fermento, capaci di influenzare lo spazio ben oltre i propri confini.

Proprio per questo la scoperta viene considerata un tassello importante nella ricostruzione della storia cosmica. Capire quando e come gli elementi pesanti si siano diffusi significa comprendere meglio le condizioni in cui si sono formate le generazioni successive di stelle e di galassie. E il fatto che la maggior parte del gas fosse già stata contaminata dalle stelle appena 500 milioni di anni dopo il Big Bang sposta decisamente indietro le lancette di questo processo.

Fonte: TecnoAndroid