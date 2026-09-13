vivo V70 5G al minimo storico: ottiche ZEISS a 461,70€

Chi cerca uno smartphone con ottiche firmate ZEISS senza arrivare a spendere cifre da top di gamma ha un motivo concreto per guardare al vivo V70 5G, sceso su Amazon a 461,70 euro contro i 649 euro di listino. È il valore più basso mai toccato da questo modello, uno sconto del 28% che si traduce in quasi 190 euro risparmiati sulla configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il dispositivo raccoglie l’eredità del V50, molto apprezzato nella fascia media, e la porta avanti puntando tutto sul comparto fotografico.

Un comparto fotografico ZEISS che in questa fascia si vede raramente

Il vero biglietto da visita del telefono è il sistema di fotocamere co ingegnerizzate con ZEISS, una collaborazione che di solito resta appannaggio di prodotti ben più costosi. La principale è una unità da 50 MP con apertura f/1,88 e stabilizzazione ottica, affiancata da un super teleobiettivo sempre da 50 MP che sfrutta un sensore periscopico Sony IMX882, con zoom ottico 3x e digitale fino a 10x. Completano il quadro un ultra grandangolare da 8 MP con campo visivo di 115 gradi e una frontale da 50 MP, pensata anche per i selfie di gruppo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

C’è poi la Modalità Palco AI, una funzione tarata su concerti ed eventi dal vivo, quelle situazioni in cui luci impazzite e distanza dal palco di solito mandano in crisi qualsiasi fotocamera da smartphone. Per chi passa le serate a fotografare band e artisti, è il tipo di dettaglio che fa la differenza tra uno scatto salvabile e uno da cestinare subito.

Il resto della scheda tecnica tiene il passo. Il display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz restituisce colori pieni e neri profondi, il tutto dentro una scocca in alluminio aerospaziale spessa appena 7,40 mm per 187 grammi di peso. Numeri che raccontano di un telefono sottile e maneggevole, più di quanto ci si aspetterebbe da un dispositivo con una batteria così generosa.

Autonomia, resistenza e aggiornamenti garantiti

Sotto la scocca lavora il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, accompagnato dalla batteria BlueVolt da 5400mAh con ricarica rapida a 90W. Una combinazione che risolve il classico compromesso dei telefoni sottili, quello tra estetica e ore lontano dalla presa di corrente. Qui il corpo resta snello ma l’autonomia non ne paga il prezzo.

Vivo ha curato anche gli aspetti meno appariscenti ma non per questo secondari. Il sensore di impronte è ultrasonico 3D integrato sotto il display, mentre le certificazioni IP68 e IP69 mettono al riparo da polvere e acqua con un grado di protezione decisamente sopra la media del segmento. Sul fronte software, il telefono arriva con OriginOS 6 basato su Android 16 e porta in dote 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti, un impegno che allunga sensibilmente la vita utile del prodotto.

Il prezzo più basso mai registrato

Tornando all’offerta, il listino ufficiale del vivo V70 5G nella versione 8GB più 256GB è fissato a 649 euro. Su Amazon il prezzo attuale è di 461,70 euro, cifra che segna il minimo storico per questa configurazione. Il risparmio sfiora i 190 euro e colloca il dispositivo in una fascia di prezzo dove trovare un teleobiettivo periscopico dedicato, per giunta con il marchio ZEISS, non è affatto scontato.

La promozione è attiva direttamente sullo store, ma come sempre accade con questo tipo di ribassi la disponibilità a tale cifra potrebbe non durare molto. Chi aveva messo gli occhi su un medio gamma orientato alla fotografia, con zoom ottico vero e non solo ritagli digitali, trova qui una delle proposte più equilibrate del momento tra dotazione tecnica e cifra richiesta.