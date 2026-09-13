Leapmotor B03X arriva in Italia da 24.900 euro, fino a 382 km

Con Leapmotor B03X il marchio cinese porta in Europa un crossover compatto che punta dritto al cuore del mercato, quello dove si vendono i numeri grossi. Il debutto è arrivato nei giorni scorsi in Andalusia e il posizionamento è chiaro fin dal listino: si parte da 24.900 euro, cifra che nel segmento B elettrico fa girare parecchie teste. L’etichetta scelta dalla casa è “Smart Urban Crossover for Modern Life”, una formula che vale quello che vale, ma che racconta bene l’intenzione di costruire un’auto pensata per la città, per la famiglia e per gli spostamenti quotidiani.

Il listino italiano si articola su tre versioni. La Life con batteria da 39,8 kWh apre la gamma a 24.900 euro, la stessa Life con accumulatore da 53 kWh sale a 27.400 euro e la Design con la batteria più capiente arriva a 29.400 euro. Poi c’è la promozione di lancio, ed è qui che la faccenda diventa interessante: sommando sconto dedicato, incentivo per permuta o rottamazione e bonus riservato ai primi clienti, il prezzo d’ingresso può scendere fino a 19.900 euro. Chi preferisce il finanziamento può portarsi a casa la B03X Life da 129 euro al mese, con la Easy Wall Box inclusa nell’offerta per sistemare la ricarica domestica senza ulteriori pensieri.

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Dimensioni da città, spazio da segmento superiore

Sulla carta Leapmotor B03X resta compatta: 4,27 metri di lunghezza, 1,81 di larghezza, 1,63 di altezza e un passo di 2,60 metri. Misure che permettono di muoversi in centro senza sudare freddo a ogni parcheggio, ma che grazie alla piattaforma elettrica dedicata liberano parecchio spazio a bordo. Dietro ci sono 947 mm per le gambe, il bagagliaio dichiara 510 litri e arriva fino a 1.605 litri abbattendo i sedili.

Il dettaglio che merita una nota è il vano supplementare da 105 litri ricavato sotto il piano di carico, impermeabile e lavabile, utile per attrezzatura sportiva o spesa che perde. La praticità, del resto, sembra essere stata una vera ossessione dei progettisti: nell’abitacolo si contano 33 vani portaoggetti, numero che da solo racconta l’approccio.

Due batterie LFP e ricarica rapida in 16 minuti

Sul fronte tecnico la gamma si divide tra due accumulatori, entrambi con chimica LFP. Il primo da 39,8 kWh lavora con un motore da 176 CV e dichiara 292 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il secondo, da 53 kWh, è abbinato a un propulsore da 197 CV e porta la percorrenza fino a 382 km WLTP con una singola ricarica.

La coppia è di 200 Nm su entrambe le configurazioni e la ricarica rapida arriva a 2.5C, il che significa passare dal 30% all’80% in appena 16 minuti. È uno dei dati migliori della categoria e, nell’uso reale, conta spesso più di qualche chilometro in più dichiarato sulla scheda. La velocità massima è fissata a 160 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 8,6 secondi.

Infotainment Qualcomm e 21 funzioni ADAS di serie

Dentro, la plancia è tutta digitale: quadro strumenti da 8,8 pollici e display centrale da 14,6 pollici, gestiti dal processore Qualcomm Snapdragon 8155 con sistema operativo Leap OS 4.0 Plus. Ci sono Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, aggiornamenti over the air e una serie di funzioni controllabili da remoto attraverso l’app dedicata.

Il capitolo sicurezza non è stato trattato come optional. Tutte le versioni della B03X montano sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, appoggiati a una rete di 14 tra sensori e telecamere che alimentano 21 funzioni ADAS. Nell’elenco compaiono anche il Traffic Jam Assist per il traffico congestionato e il monitoraggio della stanchezza del conducente.