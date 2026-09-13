Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: debutto al Salone di Parigi 2026

La strategia di rilancio di Fiat in Europa ha ormai due nomi precisi, Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli che non sono ancora stati presentati ufficialmente ma che hanno smesso da tempo di sfuggire agli obiettivi dei fotografi. Sono già apparsi sui canali ufficiali del marchio nel Vecchio Continente, in attesa del debutto fissato al Salone di Parigi 2026, il mese prossimo. Un doppio esordio che vale molto più di un semplice ampliamento di gamma, perché arriva dopo anni in cui la lineup Fiat è rimasta indietro rispetto alla concorrenza.

Il peso specifico di questi due modelli si misura su due mercati diversi. In Europa Fiat ha bisogno di prodotti più moderni e capaci di stare nel gioco dei SUV compatti, in Brasile invece parliamo del suo mercato principale, quello dove il marchio è di casa. Entrambe le vetture nascono dalla stessa base tecnica di Citroen C3 Aircross e Opel Frontera, con l’aggiunta di Citroen Basalt come riferimento per la variante Fastback. L’obiettivo dichiarato è tornare a numeri di vendita consistenti dopo il percorso piuttosto deludente di Fiat 600.

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La piattaforma che tiene insieme tutto

Dopo la fusione che ha dato vita a Stellantis, il gruppo ha scelto di concentrare gli sforzi sulla Smart Car Platform, architettura messa a punto dalla vecchia PSA insieme a Tata Consultancy Services. È la base della famiglia Citroen C-Cubed, quindi le nuove generazioni di C3, C3 Aircross e Basalt, oltre alla Opel Frontera chiamata a raccogliere il testimone della Crossland. L’ingresso di FCA nel gruppo ha permesso di allargare l’utilizzo di quella stessa piattaforma anche ai futuri modelli Fiat, ed è esattamente da qui che nascono Grizzly e Grizzly Fastback.

I risultati, però, raccontano storie molto diverse a seconda della geografia. In Europa C3 e C3 Aircross hanno coperto quasi due terzi delle immatricolazioni Citroen nella prima metà del 2026, con volumi cresciuti del 24% grazie soprattutto alla buona resa della C3 Aircross. Al di là dell’Atlantico il quadro cambia parecchio. In Brasile, nei primi sei mesi dell’anno, Citroen ha venduto complessivamente 16.400 esemplari tra C3, Aircross e Basalt, un dato inferiore del 14% rispetto allo stesso periodo del 2025 nonostante quei tre modelli rappresentino praticamente tutte le vendite del marchio nel Paese. Il posizionamento della C3 come vettura economica rende complicato attaccare le Fiat, che laggiù sono popolarissime, mentre la C3 Aircross non è mai riuscita a decollare davvero.

Cosa può fare Fiat Grizzly nei numeri

Il confronto più incoraggiante arriva dalla Opel Frontera. Nei primi sei mesi del 2026 il marchio tedesco ne ha immatricolate circa 44.000 unità, cifra che la colloca al secondo posto tra i modelli Opel più venduti, dietro alla Corsa e davanti alla Mokka. Da sola la SUV ha coperto il 19% delle immatricolazioni complessive del brand. Un segnale chiaro su quanto quella ricetta possa funzionare in Europa, se il prodotto viene proposto nel modo giusto.

Su queste basi Fiat Grizzly ha buone probabilità di ritagliarsi una fetta interessante del mercato delle B-SUV a sette posti, un segmento ancora piccolo, almeno guardando all’Italia. Il rischio, e non è secondario, è che finisca per togliere clienti proprio a Fiat 600, modello più compatto che dovrebbe però collocarsi su un prezzo più alto. Una sovrapposizione da gestire con attenzione.

Discorso diverso per Grizzly Fastback, che porta Fiat in un segmento completamente inedito per il mercato europeo, quello delle SUV coupé accessibili. In Brasile, invece, il compito è più lineare, perché dovrà raccogliere l’eredità dell’attuale Fastback, modello già conosciuto e apprezzato da quel pubblico. Il futuro europeo del marchio torinese, in buona parte, passa proprio da questa coppia di novità.