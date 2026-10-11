FRITZ!Repeater 2700 WiFi 7: sconto del 38% riservato ai Prime

Il FRITZ!Repeater 2700, ripetitore WiFi 7 capace di arrivare a 6.500 Mbit/s, è finito tra i prodotti scontati su Amazon durante le offerte Prime anticipate e adesso costa poco più di 115 euro. Si tratta di un ribasso del 38% rispetto al prezzo indicato sul cartellino, una cifra che rende decisamente più interessante un dispositivo pensato per portare una connessione stabile in ogni angolo dell’abitazione. C’è però una condizione da tenere presente, perché la promozione è riservata esclusivamente ai clienti Prime. Chi non ha l’abbonamento attivo, insomma, resta fuori dallo sconto.

Sulla carta le caratteristiche sono quelle che servono a chi vuole sfruttare davvero una linea veloce anche lontano dal router. Oltre al supporto allo standard WiFi 7, il ripetitore mette a disposizione una porta LAN da 2,5 gigabit, utile per collegare via cavo un computer, una console o una smart TV senza rinunciare alle prestazioni. A completare il quadro c’è l’integrazione Mesh, che permette di unire tutti i dispositivi in un’unica rete. In pratica la casa non viene più suddivisa in tante reti separate con nomi diversi da selezionare a mano, ma si comporta come un solo sistema coerente.

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A cosa serve davvero un ripetitore WiFi 7

Il problema è più comune di quanto sembri. Nella maggior parte delle abitazioni il router si trova nell’ingresso, vicino alla presa dell’operatore, perché è lì che arriva la linea. Il segnale però non viaggia nel vuoto e prima di raggiungere la camera da letto deve superare muri, mobili e magari un paio di porte. Ogni ostacolo si porta via un pezzo di copertura e il risultato, alla fine del percorso, è una connessione lenta o addirittura assente.

Ecco dove entra in gioco il FRITZ!Repeater 2700. Il ripetitore va posizionato a metà strada tra il router e le stanze più lontane, così da raccogliere il segnale quando è ancora buono e rilanciarlo verso le zone che prima restavano scoperte. In questo modo le altre stanze della casa smettono di essere una zona morta, quel punto in cui lo smartphone mostra una sola tacca e i video si bloccano di continuo. Grazie alla tecnologia Mesh, poi, il passaggio da un ambiente all’altro avviene all’interno della stessa rete, senza dover cambiare connessione manualmente.

Prezzo e dettagli dell’offerta Prime

Tornando alla promozione, il prezzo di poco superiore ai 115 euro rappresenta il dato più rilevante per chi stava valutando l’acquisto di un extender di nuova generazione. Lo sconto del 38% fa parte delle iniziative legate alle offerte Prime anticipate su Amazon e, come accennato, vale soltanto per chi è iscritto al servizio in abbonamento del colosso dell’ecommerce.

Va considerato anche un aspetto pratico legato alla natura stessa di queste promozioni, cioè la loro variabilità nel tempo. Il prezzo del FRITZ!Repeater 2700 è stato verificato su Amazon alle 18:21 del 3 ottobre e potrebbe cambiare nelle ore successive.

Fonte: TecnoAndroid