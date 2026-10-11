Ghiaccio marino dell’Artico: gli ultimi 20 anni sono i peggiori

Il ghiaccio marino dell’Artico continua a ridursi e i dati più recenti confermano una tendenza che lascia pochi margini di interpretazione, perché gli ultimi 20 anni risultano i peggiori mai registrati. Lo scioglimento dei ghiacci è uno dei cambiamenti del pianeta che potrebbero pesare di più sul futuro dell’umanità, e quello che accade nell’estremo nord non appartiene più al territorio dei segnali da leggere con prudenza. Ormai si parla di evidenze concrete, misurate stagione dopo stagione e messe in fila con una regolarità che fa riflettere.

Un ciclo naturale che scivola sempre più in basso

Per capire davvero la portata del fenomeno conviene partire da come funziona la banchisa polare. Ogni inverno il ghiaccio marino dell’Artico cresce e si allarga, mentre durante l’estate si ritira fino a toccare il punto più basso a settembre. Vedere la sua superficie ridursi in quel periodo dell’anno è quindi del tutto normale, fa parte di un ritmo stagionale che si ripete da sempre. Il problema però sta altrove. Da quasi cinquant’anni il minimo estivo continua a spostarsi verso valori sempre più bassi, e questo cambia completamente la lettura del fenomeno. Non è il singolo ritiro a preoccupare ma la direzione presa dalla curva nel lungo periodo, che punta ostinatamente verso il basso anno dopo anno.

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In altre parole il ciclo naturale esiste ancora, ma si svolge su una base che si assottiglia. La calotta continua a respirare tra inverno ed estate, solo che il suo punto di arrivo estivo si fa via via più ridotto. Ed è proprio questo spostamento progressivo, più che il dato di una stagione isolata, a rendere la questione così rilevante per chi osserva l’evoluzione del clima nelle regioni polari.

I numeri del 2026 secondo NASA e NSIDC

Le misurazioni di quest’anno arrivano dalla NASA e dal National Snow and Ice Data Center, conosciuto con la sigla NSIDC. Secondo le due istituzioni nel 2026 il minimo è stato raggiunto il 12 settembre, quando il ghiaccio copriva circa 4,6 milioni di chilometri quadrati. Un valore che colloca l’anno in corso al decimo posto tra le estensioni più basse mai osservate da quando esistono le rilevazioni satellitari, cioè dal 1978.

Il dato del 2026 non è isolato. La superficie registrata quest’anno si trova infatti a pari merito con quelle del 2008, del 2010 e del 2025. Mettendo in fila queste date emerge un elemento piuttosto eloquente, perché tutte appartengono agli ultimi due decenni. Il 2025 e il 2026 poi sono consecutivi, segno che la riduzione dell’estensione estiva non si limita a picchi occasionali ma tende a ripresentarsi con una certa costanza.

Quasi mezzo secolo di osservazioni dallo spazio

Il valore di questi numeri sta anche nella lunghezza della serie storica. Le osservazioni satellitari partite nel 1978 coprono ormai quasi cinquant’anni di dati, un arco di tempo sufficiente per distinguere le normali oscillazioni da una tendenza strutturale. Proprio grazie a questa continuità è possibile affermare che il minimo estivo della calotta artica si è spostato in modo progressivo verso estensioni sempre più contenute.

Un decimo posto, preso da solo, potrebbe sembrare un risultato meno allarmante rispetto ai record assoluti. Il quadro cambia quando si osserva che i valori più bassi si concentrano negli ultimi 20 anni, il periodo che le misurazioni indicano come il peggiore mai registrato per il ghiaccio marino dell’Artico. Il 2026 si inserisce esattamente in questa sequenza, con i suoi circa 4,6 milioni di chilometri quadrati toccati il 12 settembre e lo stesso livello già osservato nel 2008, nel 2010 e nel 2025.

Fonte: TecnoAndroid