Problemi al Wi-Fi? Il ripetitore WiFi 7 scende sotto gli 80 euro

Chi deve fare i conti con un segnale WiFi che arriva a fatica in una stanza, nello studio o su un piano diverso della casa sa bene quanto possa diventare snervante. Il TP Link RE220BE è un ripetitore WiFi 7 pensato proprio per queste situazioni e in questo momento su Amazon scende a 79,99€, scivolando così sotto la soglia degli 80 euro.

Il ragionamento di partenza è piuttosto semplice. Quando il router non riesce a coprire bene tutti gli ambienti non è sempre necessario stravolgere l’intera infrastruttura di rete o sostituire ogni apparecchio. In molti casi basta affiancare un dispositivo capace di estendere la rete esistente, portando la connessione là dove prima arrivava debole o instabile. Ed è esattamente il ruolo che TP Link ha affidato a questo modello, che punta a risolvere il problema senza costringere a rifare tutto da capo.

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Prezzo e sconto su Amazon

Veniamo ai numeri, che in questo caso contano parecchio. Il prezzo consigliato del TP Link RE220BE è di 99,99€, mentre l’offerta attuale lo propone a 79,99€ con uno sconto del 20%. Non si tratta però soltanto di un ribasso rispetto al listino ufficiale. La cifra è infatti inferiore anche al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, che si era fermato a 84,79€, con una differenza del 6% a favore di chi acquista adesso.

L’offerta è stata verificata su Amazon l’8 ottobre 2026 alle ore 09:45. Vale la pena ricordare che il costo finale può cambiare in base a diversi fattori come la disponibilità del prodotto, la durata della promozione, il venditore, le spese di spedizione e gli eventuali aggiornamenti applicati al carrello. Insomma il prezzo visto oggi potrebbe non essere lo stesso tra qualche ora, quindi conviene tenerlo d’occhio se l’interesse è concreto.

WiFi 7 dual band fino a 3,6 Gbps

Il vero punto di forza di questo extender sta nel supporto al WiFi 7 dual band BE3600, con una velocità combinata dichiarata che arriva fino a 3,6 Gbps. Il dato complessivo nasce dalla somma delle due bande disponibili, con 2882 Mbps sulla frequenza a 5 GHz e 688 Mbps su quella a 2,4 GHz. Sulla carta sono valori di tutto rispetto per un ripetitore domestico.

Più che il numero teorico in sé, però, quello che interessa davvero è il margine in più che il dispositivo riesce a offrire nella vita di tutti i giorni. Pensiamo a una casa in cui convivono lo streaming sulla smart TV, la navigazione dallo smartphone, un download pesante sul computer e magari altri apparecchi connessi nello stesso momento. In scenari del genere avere più banda a disposizione fa la differenza, perché la rete regge meglio il carico senza rallentamenti evidenti.

A completare il quadro ci sono alcune tecnologie che TP Link ha integrato nel RE220BE. Si parla dei canali da 160 MHz, del 4K QAM e della Multi Link Operation, tutte soluzioni pensate per sfruttare al meglio la connessione sui client compatibili. L’obiettivo dichiarato è migliorare velocità, latenza e stabilità del collegamento, tre aspetti che in una rete domestica affollata tendono spesso a soffrire.

Fonte: TecnoAndroid