Marshall Emberton III al minimo storico su Amazon: 99,99 euro

Il Marshall Emberton III scende su Amazon al prezzo più basso mai registrato finora, cioè 99,99 euro invece dei 179 euro di listino. Per chi cercava uno speaker Bluetooth portatile di qualità, capace di accompagnare la musica in ogni momento della giornata senza costringere a spese eccessive, questa è un’occasione che merita attenzione. Lo sconto applicato è del 44% e si traduce in un risparmio concreto di 79 euro sul totale.

Non è solo una questione di cifra finale. Sulla pagina del prodotto compare anche la possibilità di pagare con rate a tasso zero tramite Cofidis, un’opzione che si attiva direttamente al momento dell’acquisto e che permette di dilazionare la spesa senza interessi. Una soluzione comoda per chi preferisce non affrontare l’esborso tutto in una volta, anche se a questo prezzo la tentazione di chiudere subito l’ordine è piuttosto forte.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un design che ricorda un amplificatore

La prima cosa che colpisce del Marshall Emberton III è l’aspetto. Il marchio ha scelto di mantenere un’estetica che richiama da vicino un amplificatore per chitarra elettrica, con quel fascino un po’ rock che da sempre accompagna i suoi prodotti. Il risultato è un dispositivo compatto e leggero, pensato per essere infilato in uno zaino o in una borsa e portato ovunque senza pensarci troppo.

La robustezza è un altro punto a favore. Lo speaker vanta la certificazione IP67 contro acqua e polvere, il che significa poterlo usare tranquillamente a bordo piscina o in spiaggia senza troppe preoccupazioni per qualche schizzo o un po’ di sabbia. Nella parte superiore trova spazio una manopola con comando multidirezionale, una soluzione pratica e immediata che consente di gestire la riproduzione dei brani, rispondere alle chiamate e controllare altre funzioni con un semplice gesto.

Tra i dettagli più apprezzabili c’è poi l’indicatore della batteria suddiviso in 10 segmenti. Basta un’occhiata per capire quanta carica è rimasta e sapere con precisione quando è il momento di collegarlo alla corrente. Niente sorprese spiacevoli a metà di una playlist, insomma.

Autonomia lunga e audio pulito anche a distanza

Sul fronte della durata il Marshall Emberton III promette numeri importanti. L’autonomia dichiarata arriva a 32 ore di utilizzo consecutivo, abbastanza per coprire weekend interi o lunghe giornate all’aperto senza dover cercare una presa. Per chi lo usa con regolarità questo si traduce in ricariche poco frequenti e in una certa libertà di movimento.

Il dispositivo integra anche un microfono, quindi può trasformarsi in un sistema vivavoce per le conversazioni telefoniche. Una funzione che fa comodo in casa come in ufficio, quando si preferisce avere le mani libere.

Poi c’è la resa sonora, che resta ovviamente il cuore di tutto. Il suono arriva dettagliato e preciso anche a grande distanza e non presenta distorsioni, una caratteristica non scontata in un prodotto di queste dimensioni. A completare il quadro ci pensa una connessione Bluetooth rapida e a bassa latenza, che rende l’abbinamento con smartphone e altri dispositivi veloce e stabile.

Con il prezzo sceso a 99,99 euro rispetto ai 179 euro di partenza, lo speaker si posiziona come un’alternativa premium decisamente più accessibile del solito. Gli abbonati ad Amazon Prime possono riceverlo a casa in pochi giorni senza costi di spedizione aggiuntivi. Va tenuto presente che le offerte di questo tipo possono subire variazioni di prezzo nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid