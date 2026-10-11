Jaguar Type 01: oltre 1.000 cavalli e circa 644 km di autonomia

Jaguar Type 01 è il primo modello della nuova era del marchio britannico, una granturismo a quattro porte completamente elettrica che riprende le linee nette del concept Type 00 e le adatta alla strada. Come era facile immaginare, il design ha subito diviso il pubblico. Dietro l’estetica che fa discutere, però, c’è una scheda tecnica di tutto rispetto, con oltre 1.000 cavalli e un’autonomia che dovrebbe sfiorare i 644 km.

Per capire da dove arriva questa auto bisogna fare un passo indietro. Jaguar era entrata presto nel mercato delle auto elettriche con il suo suv del 2017, piacevole da guidare anche se poco spazioso dentro e non proprio un modello di affidabilità. Il passo successivo avrebbe dovuto essere una berlina a batteria, cancellata però all’improvviso quando mancava circa un anno all’arrivo nelle concessionarie. Nel frattempo i vecchi modelli uscivano di produzione e la casa si è ritrovata senza nulla da vendere.

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La piattaforma JEA e un posizionamento molto più alto

Da lì è partito il lavoro sulla nuova piattaforma JEA, la base tecnica su cui poggerà tutta la futura gamma elettrica. L’obiettivo dichiarato già nel 2024 dal numero uno di Jaguar, Rawdon Glover, era un’esperienza di possesso più esclusiva e un prezzo d’ingresso pari a circa il doppio dei 51.000 euro che servivano prima per entrare nel mondo del giaguaro. Quando lo scorso anno il marchio ha iniziato a mostrare i primi teaser del rilancio, le reazioni sono state tutt’altro che tenere, e sono peggiorate con la fuga delle immagini del concept coupé Type 00, squadrato e dipinto in tinte pastello.

La Type 01 ne è l’evoluzione stradale. La forma resta quasi brutalista, ma ora porta i catarifrangenti imposti dall’omologazione e soprattutto quattro porte al posto di due. Manca il lunotto posteriore, una scelta non nuova visto che succede anche su Polestar 4. A sostituire lo specchietto interno c’è una telecamera centrale, una soluzione ormai collaudata e affidabile.

Gli spigoli ingannano parecchio, perché il coefficiente di resistenza aerodinamica si ferma a 0,23. Insieme alla batteria da 118 kWh utili, prodotta in uno degli stabilimenti di Jaguar Land Rover nelle Midlands inglesi, il dato dovrebbe garantire circa 644 km con una carica. Il pacco lavora a 850 V e con una colonnina rapida da 350 kW passa dal 10 all’80% in 22 minuti. La stima ufficiale dell’autonomia arriverà più avanti, in vista del debutto nelle concessionarie statunitensi previsto per la metà del 2027.

Dalla Formula E alla strada, con un design che spacca

Anche senza auto nuove in listino, Jaguar non è rimasta ferma. Il programma in Formula E ha appena conquistato il terzo titolo a squadre in quattro anni con il suo powertrain, e tutto quello che gli ingegneri hanno imparato sulle unità elettriche potenti ed efficienti finisce direttamente sulle vetture di serie. Sulla Type 01 si vede negli inverter al carburo di silicio e nel controllo di trazione, solo per citare due esempi.

A questo si aggiungono una distribuzione dei pesi 50:50, la trazione integrale, le quattro ruote sterzanti e una potenza di 757 kW, cioè circa 1.015 cavalli, con 1.365 Nm di coppia. Numeri pensati per giustificare un prezzo atteso tra circa 103.000 e 112.000 euro. Eppure il dibattito ruota quasi solo attorno all’aspetto, con commenti che vanno dall’ironia sulle classiche del passato fino al paragone con il Cybertruck.

Non è certo la prima volta che un’auto divide. Successe con la Ford Edsel, il cui frontale venne paragonato a ogni genere di cosa, e la leggenda vuole che Giorgetto Giugiaro, davanti alle fiancate scavate della Triumph TR7, abbia esclamato che lo avevano fatto anche dall’altro lato. Pochi mesi fa, a maggio, era toccato alla prima Ferrari elettrica finire sotto il fuoco delle critiche.

Dentro l’abitacolo il salto rispetto alle Jaguar degli anni Ottanta e Novanta è totale. Sulla plancia domina uno schermo OLED da 24 pollici, affiancato da un touchscreen da 7 pollici, mentre il tunnel centrale offre spazio per riporre oggetti. L’impostazione ricorda da vicino quella della Range Rover GT presentata da poco, altra granturismo elettrica a quattro posti di JLR, che però nasce sulla piattaforma EMA con le capacità fuoristrada che ne derivano.

Fonte: TecnoAndroid