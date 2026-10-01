Fire TV Stick 4K con Vega OS già al minimo storico a 35,99 euro

Il nuovo Fire TV Stick 4K è appena arrivato sul mercato e Amazon lo propone già al suo minimo storico, a 35,99 euro invece dei 74,99 euro di listino. Si tratta di uno sconto del 52% su un dispositivo lanciato da pochissimo, una circostanza che nel mondo dello streaming capita piuttosto di rado. La chiavetta, oltretutto, non è un semplice aggiornamento di facciata perché porta con sé specifiche riviste, un telecomando ridisegnato da zero e soprattutto un sistema operativo completamente nuovo. Il prodotto di punta della gamma dedicata alla TV di casa cambia quindi parecchio sotto la scocca, e lo fa con un prezzo che difficilmente passa inosservato.

Più veloce e con un sistema operativo tutto nuovo

La nuova generazione del Fire TV Stick 4K punta prima di tutto sulla reattività. Amazon parla di avvii delle app fino al 35% più rapidi e di una riproduzione dei contenuti fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente. Buona parte del merito va al nuovo processore quad core da 1,7 GHz, accompagnato da 8 GB di memoria interna e dal supporto completo al WiFi 6, pensato per garantire uno streaming stabile anche nelle abitazioni piene di dispositivi connessi alla stessa rete.

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Il cambiamento più profondo però riguarda il software. Il dongle abbandona il classico Fire OS basato su Android e passa a Vega OS, il nuovo sistema operativo proprietario sviluppato da Amazon. È una scelta strutturale che mira a rendere l’esperienza più semplice e a velocizzare ogni singola interazione, dalla ricerca di un film fino all’apertura delle applicazioni.

Sul fronte multimediale la dotazione è ricca. Il dispositivo supporta i formati video HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 e AV1 fino alla risoluzione 4K a 60 fps, con la resa cinematografica garantita da Dolby Vision e Dolby Atmos. C’è poi la connettività Bluetooth 5.3 per abbinare in un attimo cuffie e altri accessori, insieme a un’integrazione profonda con Alexa+, il nuovo assistente vocale capace di trovare i contenuti grazie a comandi espressi in modo naturale.

Nella confezione trova posto anche il nuovo telecomando Fire TV, rivisto in ogni dettaglio. I pulsanti tattili si riconoscono anche senza abbassare lo sguardo, il design ergonomico è studiato per l’uso con una sola mano e non mancano i controlli dedicati all’accensione e al volume del televisore. Il tutto è incluso senza costi aggiuntivi, mentre acquistato separatamente questo accessorio costerebbe 15,99 euro.

A completare il quadro c’è l’accesso unificato a Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e centinaia di altre applicazioni. La chiavetta offre inoltre la TV in diretta gratuita con canali finanziati dalla pubblicità, un modo per ampliare il catalogo disponibile senza dover sottoscrivere altri abbonamenti.

Il prezzo crolla a 35,99 euro

Il vero motivo per cui questa promozione merita attenzione è proprio il cartellino. Il Fire TV Stick 4K parte da un prezzo di listino di 74,99 euro e scende ad appena 35,99 euro, con un taglio che porta lo sconto al 52%. Si tratta del minimo storico per un dispositivo appena debuttato, una combinazione tutt’altro che comune e che difficilmente si ripresenterà a breve.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it. Visto il ribasso così marcato e la scarsa frequenza con cui prezzi simili compaiono su modelli di recente uscita, è consigliabile non aspettare troppo, perché le scorte potrebbero esaurirsi oppure il prezzo potrebbe tornare a salire da un momento all’altro.

Fonte: TecnoAndroid