Amazon Fire TV Stick 4K arriva in Italia con un nuovo telecomando

Uno streaming 4K più rapido e un telecomando completamente riprogettato segnano il nuovo aggiornamento della gamma Fire TV di Amazon. Da oggi sono infatti disponibili in Italia Fire TV Stick 4K e il nuovo Telecomando Fire TV, entrambi acquistabili su Amazon.it.

Il nuovo lettore punta su un formato più sottile e sull’alimentazione direttamente dalla porta USB del televisore, mentre il telecomando introduce controlli più tattili e alcune funzioni pensate per rendere più semplice l’utilizzo quotidiano. La nuova generazione comprende anche il sistema operativo Vega di Amazon, Alexa+ e la nuova esperienza Fire TV già configurati al primo utilizzo.

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Fire TV Stick 4K rinnova la gamma Amazon

Il nuovo dispositivo rappresenta il modello di punta della gamma Fire TV Stick e permette di riprodurre contenuti in risoluzione 4K. Amazon ha lavorato anche sul design, rendendo il dispositivo più sottile e introducendo l’alimentazione diretta. Grazie al cavo incluso, Fire TV Stick 4K può infatti essere alimentata attraverso la porta USB del televisore, senza dover utilizzare un’alimentazione separata per il dispositivo. Con il nuovo modello Amazon riorganizza inoltre l’offerta dei propri lettori multimediali in tre fasce. Fire TV Stick HD rimane la proposta destinata allo streaming quotidiano e rappresenta il modello più conveniente, mentre Fire TV Stick 4K occupa la fascia superiore con il supporto alla risoluzione 4K e un equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Al vertice della gamma Fire TV Stick rimane Fire TV Stick 4K Max, destinata in particolare a gamer e appassionati di home theater. Il modello offre maggiore velocità, più spazio di archiviazione e funzionalità come Dolby Vision, Dolby Atmos e Alexa+ Home Theater. A completare l’offerta continua inoltre a esserci Fire TV Cube, pensata per chi cerca il dispositivo Fire TV più avanzato per lo streaming e vuole utilizzare anche le funzionalità vocali Alexa+ a mani libere. Gli altri modelli già disponibili resteranno in vendita fino a esaurimento delle scorte.

Il nuovo Telecomando Fire TV cambia design

Credits: TecnoAndroid

Insieme alla nuova Stick arriva anche un Telecomando Fire TV completamente rinnovato. Il design introduce controlli più tattili, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo senza dover guardare continuamente i pulsanti.

Il tasto Home presenta una particolare superficie metallica, mentre compare anche un nuovo pulsante a forma di stella personalizzabile. Quest’ultimo può essere configurato per aprire direttamente un’applicazione oppure per attivare e disattivare alcune impostazioni, tra cui i sottotitoli e lo Schermo adattivo. Il telecomando può essere associato a tutti gli Amazon Ember TV e ai lettori multimediali Fire TV lanciati dal 2019 a oggi.

Una delle funzioni introdotte è inoltre Trova il mio telecomando. Pronunciando il comando “Alexa, trova il mio telecomando”, il dispositivo emette un suono che permette di individuarne la posizione. La stessa funzione può essere utilizzata attraverso un dispositivo Alexa compatibile, tramite l’app Alexa oppure mediante il pulsante dedicato Trova il mio telecomando presente nell’app mobile Fire TV.

In arrivo anche Fire TV Stick 4K Plus

Amazon ha già anticipato un’ulteriore novità per la gamma dei telecomandi. Fire TV Stick 4K Plus arriverà all’inizio del 2027 e sarà caratterizzato da una scocca in alluminio e da pulsanti retroilluminati. Il nuovo modello prenderà il posto del precedente telecomando vocale Alexa Pro, ampliando ulteriormente la nuova generazione di accessori Fire TV.

Prezzi e disponibilità in Italia

Fire TV Stick 4K è disponibile da oggi su Amazon.it a 35,99 euro, rispetto al prezzo indicato di 74,99 euro. Il prezzo di lancio resterà valido fino al 12 ottobre. Il dispositivo viene fornito con il nuovo Telecomando Fire TV e comprende Alexa+ e la nuova esperienza Fire TV. L’acquisto garantisce inoltre l’Accesso Anticipato ad Alexa+; al termine di questa fase, l’esperienza Alexa+ sarà inclusa con l’abbonamento Prime. Il nuovo Telecomando Fire TV è invece disponibile separatamente in preordine a 15,99 euro, permettendo di aggiornare anche i dispositivi Fire TV già posseduti. Il debutto del Fire TV Stick 4K Plus è invece previsto per l’inizio del 2027.

Fonte: TecnoAndroid