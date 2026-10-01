Sandman, la serie Netflix che ha conquistato George R.R. Martin

Chi scorre il catalogo di Netflix alla ricerca di una serie fantasy sa bene quanto sia facile perdersi tra decine di titoli. Stavolta a indicare la strada è niente meno che George R.R. Martin, che ha speso parole entusiaste per Sandman, lo show con protagonista Tom Sturridge. Due stagioni in tutto, abbastanza compatte da poter essere viste in un fine settimana.

La serie ha debuttato il 5 agosto 2022 e nel cast, oltre a Sturridge, figura anche Vivienne Acheampong. Tra gli utenti il giudizio medio si attesta su un solido 4,0. Numeri a parte, a colpire è soprattutto l’endorsement arrivato da uno dei nomi più pesanti del genere. Il papà delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga letteraria da cui è nato Il Trono di Spade, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per questo adattamento.

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Le parole di George R.R. Martin su Sandman

Era il 2022 quando George R.R. Martin affidò al suo blog personale un commento sulla prima stagione dello show tratto dall’opera di Neil Gaiman. Il tono era quello di chi parla a un gruppo di amici più che a un pubblico di sconosciuti. “Ragazzi e ragazze, non perdetevela. Se avete amato i fumetti, questo è un adattamento MOLTO fedele, Neil se ne è assicurato. E se non avete mai letto il fumetto non preoccupatevi, non serve, la serie si regge benissimo da sola. È una meravigliosa fantasia e spero che duri ancora per molte stagioni. Dopotutto ci sono tanti altri numeri del fumetto da adattare.”

Quell’auspicio però non si è realizzato fino in fondo. Nonostante le buone recensioni raccolte, Sandman si è fermato senza andare oltre, complice la bufera che ha travolto Neil Gaiman a causa delle cause legali per aggressione sessuale e tratta di persone. Una vicenda che ha pesato parecchio sul destino della produzione. A febbraio 2026, comunque, la giustizia degli Stati Uniti ha respinto tutte le denunce presentate contro lo scrittore britannico.

La trama tra Eterni, dei e mortali

Al centro del racconto c’è Sogno, interpretato da Tom Sturridge, uno degli Eterni. Il personaggio si ritrova davanti a una serie di scelte impossibili nel tentativo di salvare sé stesso e di proteggere il proprio regno. C’è poi un’altra posta in gioco, forse ancora più grande, ovvero evitare che il mondo della veglia paghi il conto degli errori commessi da lui in passato.

Per rimediare ai danni provocati, il signore dei sogni deve fare i conti con vecchi alleati e antichi nemici, ma anche con divinità, mostri e semplici esseri umani. Il percorso verso la redenzione è tutt’altro che lineare e riserva colpi di scena a ogni svolta. E l’assoluzione vera, quella definitiva, potrebbe costargli un prezzo molto alto.

È proprio questo mix di atmosfere oniriche, figure mitologiche e dilemmi morali ad aver conquistato Martin, che nel suo messaggio sottolineava come lo show funzioni sia per chi conosce già le tavole originali sia per chi si avvicina alla storia da zero. Una doppia anima che rende il titolo accessibile anche ai meno esperti di fumetti, senza tradire chi quelle pagine le ha consumate negli anni.

Entrambe le stagioni di Sandman sono disponibili su Netflix e possono essere guardate per intero sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid