AnyPS5 vuole far girare i giochi PS5 su PC senza emulazione

L’emulazione PS5 sta vivendo una fase di crescita notevole, soprattutto da quando Sony ha confermato l’intenzione di interrompere i porting su PC dei suoi giochi single player a forte impronta narrativa sviluppati internamente. In questo scenario si inserisce AnyPS5, un progetto open source che promette qualcosa di diverso rispetto ai classici emulatori: far girare i titoli di PlayStation 5 in modo nativo su PC, senza passare affatto dall’emulazione. Sulla pagina ufficiale ospitata su GitHub il software viene descritto come uno strumento pensato per convertire automaticamente gli eseguibili verso Linux e Windows.

L’idea di fondo nasce da una caratteristica tecnica precisa della console di Sony. PlayStation 5 si basa su hardware AMD con architettura Zen 2, quindi utilizza la stessa famiglia di istruzioni x86 a 64 bit che si trova nei normali computer. Proprio questo dettaglio permette ad AnyPS5 di comportarsi come un livello di traduzione della compatibilità, con un funzionamento che ricorda in parte quello di Proton o Wine.

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Come funziona AnyPS5 e a che punto è lo sviluppo

Nella pratica il programma prende i file eseguibili originali dei giochi PS5 e li trasforma in formati leggibili da Windows e Linux. Gli shader, invece, vengono ricompilati nel formato intermedio usato da Vulkan. Il vantaggio potenziale è evidente: evitando del tutto l’emulazione, AnyPS5 potrebbe eliminare una parte del carico di calcolo aggiuntivo che normalmente pesa sull’hardware, con il risultato di un’esperienza più fluida.

Detto questo, siamo ancora agli inizi. Le build di prova sarebbero riuscite ad avviare alcuni giochi fino al menu principale e, in qualche caso, perfino ad arrivare alle fasi di gioco con l’audio funzionante. Il lavoro da fare però resta parecchio, in particolare sul fronte delle librerie di sistema e delle API proprietarie esclusive del sistema operativo di PlayStation 5. Il progetto è attivo su GitHub, ma una versione pubblica realmente funzionante non è ancora stata rilasciata.

KytyPS5 e SharpEmu, le altre strade verso l’emulazione PS5

Nel complesso l’emulazione PS5 è ancora lontana dall’essere qualcosa di utilizzabile nella vita di tutti i giorni, ma chi segue l’argomento ha già qualche nome da tenere d’occhio. Uno dei più noti e popolari tra gli emulatori in sviluppo attivo è KytyPS5, che di recente è riuscito a far girare la versione PS5 di Grand Theft Auto V fino a 40 a 60 FPS su un PC di fascia alta. Anche in questo caso, però, si parla di una fase sperimentale e il software non è ancora abbastanza stabile da mantenere frame rate giocabili in modo costante.

C’è poi SharpEmu, che punta soprattutto sulla precisione e sulle fondamenta tecniche necessarie per migliorare la compatibilità con i giochi della console Sony. Il progetto è riuscito ad avviare Astro’s Playroom su Steam Deck, dove il titolo è stato mostrato in esecuzione sulla console portatile a circa 0,5 a 1 FPS. Con numeri del genere il gioco resta ovviamente ingiocabile e non va oltre la sequenza introduttiva, eppure riuscire a far funzionare l’emulazione PS5 su Steam Deck rappresenta un passo avanti importante per il progetto.

Fonte: TecnoAndroid