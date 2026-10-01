Halo: Combat Evolved ora gira nel browser e fino a 128 giocatori

Giocare a Halo: Combat Evolved senza console e senza installare nulla adesso è possibile, perché il celebre sparatutto uscito su Xbox nel 2001 gira direttamente dentro il browser. Il merito va ancora una volta alla decompilazione completa del gioco, la stessa tecnica che negli ultimi tempi ha permesso agli appassionati di ottenere risultati sorprendenti con altri classici, come accaduto di recente con Super Mario Galaxy. E la cosa più curiosa è che questa versione non si limita a riproporre l’esperienza originale ma in un certo senso prova perfino a superarla.

Per chi non mastica troppo l’argomento conviene fare un passo indietro. La decompilazione, detta in modo molto semplificato, consente di risalire al codice sorgente di un programma partendo dai file eseguibili già compilati in linguaggio macchina. In realtà quello che si ottiene non è esattamente il codice scritto dagli sviluppatori originali ma qualcosa che ci somiglia parecchio, abbastanza da poter essere studiato, modificato e trasportato su altre piattaforme. Ed è proprio qui che il mondo del modding, del porting, dell’emulazione e del retrogaming sta trovando terreno fertilissimo.

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Dalla decompilazione al browser in pochi giorni

La decompilazione completa di Halo CE, nello specifico la build pensata per Xbox, è stata annunciata soltanto qualche giorno fa. Eppure i tempi di reazione della comunità sono stati rapidissimi. Oltre alla versione giocabile da browser è già partito anche un progetto di porting su Android, segno di quanto il lavoro fatto sul codice abbia aperto parecchie porte nel giro di pochissimo.

Che la campagna in solitaria fosse disponibile era più o meno scontato, visto che si tratta della parte più semplice da far funzionare. Quello che colpisce davvero è il supporto al multiplayer, un aspetto tutt’altro che banale quando si parla di un gioco nato oltre vent’anni fa per una console domestica. C’è anche la modalità cooperativa a schermo diviso, che risulta pienamente funzionante secondo quanto comunicato da chi ha realizzato il progetto.

Partite fino a 128 giocatori, ma con qualche intoppo

Il dettaglio che fa più rumore riguarda le partite online. Questa incarnazione di Halo: Combat Evolved permette infatti di organizzare sfide con un massimo di 128 giocatori, un numero impensabile ai tempi dell’uscita originale. Va detto però che la stabilità per ora lascia parecchio a desiderare e che la funzione, stando agli stessi sviluppatori, non è stata ancora testata a fondo con tutti quei partecipanti contemporaneamente.

Il confronto con il passato rende l’idea del salto. Il titolo originale per Xbox era diventato famoso soprattutto grazie alle sfide in locale con lo schermo diviso e ai deathmatch in LAN, quelle serate passate tra piccoli gruppi di amici collegando più console nella stessa stanza. Oggi lo stesso gioco, trasportato nel browser, punta a riunire decine e decine di persone nella stessa mappa, anche se per arrivarci davvero servirà ancora un po’ di rodaggio.

Nell’annuncio del progetto sono state elencate con una certa ironia le caratteristiche principali di questa versione. Da una parte compaiono la cooperativa a schermo diviso funzionante e il multiplayer fino a 128 partecipanti, anche se quest’ultimo è accompagnato dalla precisazione che non è stato ancora verificato. Dall’altra c’è una voce segnata come assente, cioè il Master Chief della versione Gearbox, a sottolineare che qui si parte dalla base Xbox e non dall’edizione successiva.

Fonte: TecnoAndroid