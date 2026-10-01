Dark Souls 2, arriva la mod Seamless Coop fino a sei giocatori

Giocare Dark Souls 2 in cooperativa dall’inizio alla fine, senza alcun limite, adesso è possibile su PC grazie a una nuova mod pensata per Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Il progetto porta nel titolo di FromSoftware una co op continua, che consente di affrontare l’intera avventura insieme a uno o più amici senza le classiche restrizioni del multiplayer della casa giapponese. Gli ospiti non vengono più rispediti nel proprio mondo dopo la sconfitta di un boss, la sessione non si interrompe quando qualcuno muore e spariscono anche le famigerate fog wall che separano le varie aree.

Chi segue da tempo questo tipo di esperienze avrà probabilmente già capito chi c’è dietro. La modifica porta infatti la firma di Yui, lo sviluppatore che ha realizzato le celebri versioni Seamless Coop di Elden Ring, Armored Core 6, Dark Souls Remastered e Dark Souls 3. All’appello mancava soltanto Dark Souls 2 e ora anche il secondo capitolo della saga può contare sulla sua versione completa, già scaricabile insieme a tutte le istruzioni per l’installazione.

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Come funziona la cooperativa senza interruzioni

Il cuore della mod è un sistema cooperativo persistente, che permette di vivere tutta la campagna in un’unica sessione condivisa. Quando un giocatore cade in battaglia rinasce nello stesso mondo, all’ultimo falò utilizzato, senza che il gruppo venga sciolto. Superare un boss o completare una zona non rimanda più a casa gli alleati e tutti gli eventi legati alla storia vengono sincronizzati tra i partecipanti, dai dialoghi alle cutscene fino ai progressi veri e propri. Si può esplorare il mondo di gioco con un massimo di sei giocatori contemporaneamente. Chi viene sconfitto durante uno scontro con un boss o durante un’invasione passa invece in modalità spettatore, e ci resta finché i compagni non chiudono il combattimento o non si fermano a riposare a un falò.

Per gestire le partite la mod introduce una serie di oggetti dedicati. Uno serve a ospitare la sessione, un altro a unirsi come alleato e un altro ancora a invadere nei panni di uno spirito ostile. Ce ne sono poi alcuni pensati per modificare le regole del mondo, aumentare la frequenza delle invasioni o interagire con i covenant. Una parte di questi strumenti funziona già pienamente, mentre altri sono ancora in fase di sviluppo.

Il pacchetto si completa con diverse migliorie pratiche. Le connessioni risultano più rapide e dopo una disconnessione è possibile rientrare subito nella partita. A questo si aggiungono opzioni extra per l’interfaccia, correzioni per il controllo con mouse e tastiera, la modalità borderless, la possibilità di saltare i titoli di coda e il ritorno di alcuni oggetti cosmetici esclusivi.

Bilanciamento, invasioni e rischio ban

Una cooperativa così libera finirebbe inevitabilmente per rendere l’avventura più semplice, ed è per questo che la mod include alcuni sistemi di bilanciamento opzionali. Tra questi figurano uno scaling personalizzabile, limitazioni all’uso dei falò durante le boss fight e un meccanismo chiamato afflizione, che alza il livello di sfida dopo troppe morti consecutive.

Anche le invasioni sono supportate, ma soltanto se attivate nel file di configurazione. In quel caso gli spiriti ostili possono irrompere nella sessione e impedire l’uso dei falò finché non vengono sconfitti. Allo stesso modo chi preferisce vestire i panni dell’invasore può farlo sfruttando l’apposito oggetto.

Sul fronte della sicurezza l’autore assicura che la mod non espone al rischio di ban, perché si appoggia a file di salvataggio separati e non si collega ai server di matchmaking di FromSoftware. L’unica condizione è non provare a convertire i salvataggi creati con la mod in quelli del gioco base.

Fonte: TecnoAndroid