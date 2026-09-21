Velocità del cammino, il segnale che anticipa l’invecchiamento

La velocità del cammino sta diventando uno degli indicatori più semplici e più sottovalutati per capire in che condizioni si trova davvero l’organismo, molto più di quanto suggerisca il semplice conteggio dei passi. Camminare fa bene, questo lo sanno tutti. Ma il ritmo con cui lo si fa racconta una storia diversa, e parecchi studi ormai concordano: muoversi lentamente non è solo una caratteristica personale, è spesso un segnale che qualcosa nel corpo non gira come dovrebbe.

Il punto interessante è che bastano differenze minime per cambiare le prospettive. Una ricerca pubblicata su JAMA nel 2011, che ha coinvolto 34.485 adulti con più di 65 anni, ha misurato un dato piuttosto netto: ogni aumento di 0,1 metri al secondo nella andatura si traduce in una riduzione del 12% del rischio di mortalità prematura. E dopo i 75 anni l’effetto diventa ancora più marcato. La probabilità di sopravvivere altri dieci anni oscillava tra il 19% e l’87% negli uomini, tra il 35% e il 91% nelle donne, a seconda proprio di quanto rapidamente riuscissero a camminare.

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Velocità del cammino: un parametro che vale quanto il fumo o il colesterolo

Lo stesso lavoro ha portato a una conclusione che ha sorpreso più di qualche clinico: la velocità di marcia riesce a prevedere il rischio di morte con la stessa affidabilità di marcatori consolidati come il tabagismo, l’indice di massa corporea, le malattie croniche o i ricoveri precedenti. Detto in altri termini, cronometrare una persona mentre percorre pochi metri può dire quanto un’analisi del sangue.

E non riguarda solo la terza età. Lo Studio Dunedin ha seguito per cinque decenni un gruppo di 904 persone arrivate poi ai 45 anni. Chi a quell’età camminava piano mostrava un ritmo di invecchiamento accelerato fino a cinque anni rispetto ai coetanei. Non è finita: mostrando le loro fotografie a un gruppo indipendente di valutatori, i volti dei più lenti sono stati giudicati più invecchiati, pur avendo esattamente la stessa età anagrafica degli altri.

La spiegazione è meno misteriosa di quanto sembri. Camminare è un gesto complesso, richiede che cuore, polmoni, muscoli e sistema dell’equilibrio lavorino insieme in modo coordinato. Se uno di questi ingranaggi comincia a cedere, il primo effetto visibile è proprio un rallentamento. Spesso prima che compaia qualsiasi altro sintomo.

Ictus, tumori e il circolo vizioso della lentezza

Le implicazioni vanno oltre l’aspettativa di vita e il declino cognitivo. Alcune ricerche hanno collegato velocità di marcia, forza di presa della mano e massa muscolare alla previsione del rischio di ictus, migliorando l’accuratezza rispetto ai soli fattori classici come pressione alta e colesterolo. Camminare a buon passo è stato associato anche a un rischio minore di morire per malattia renale cronica e allo sviluppo di ben cinque tipi di tumore.

C’è poi un meccanismo che si autoalimenta, ed è forse l’aspetto più insidioso. Camminare lentamente è un indicatore di invecchiamento e di salute futura compromessa, sia fisica che cognitiva, ma allo stesso tempo funziona da fattore di rischio in sé. Chi va piano tende a muoversi meno, e muoversi meno peggiora ulteriormente le condizioni generali. Il cane che si morde la coda, più o meno.

All’estremo opposto ci sono quelli che uno studio del 2026 ha definito i supermovers, persone anziane capaci di camminare più velocemente del 93% dei loro coetanei nei test cronometrati. Seguiti nel tempo, questi soggetti hanno mostrato un rischio inferiore del 50% di sviluppare deterioramento cognitivo e del 60% di ammalarsi di alzheimer o altre forme di demenza.

Il messaggio che emerge da tutto questo è che non conta soltanto quanti chilometri vengono macinati, ma a che ritmo. E il fatto che una camminata lenta segnali problemi non significa affatto che la situazione sia immutabile. Avere un campanello d’allarme che suona prima della comparsa di sintomi più seri è, tutto sommato, una buona notizia.

Fonte: TecnoAndroid