TivùSat aggiorna le frequenze: Zed Tv sostituisce Baby Tv

Chi segue la televisione satellitare si sarà accorto che le frequenze TivùSat hanno subito un nuovo aggiornamento, arrivato dopo l’eliminazione di due canali dalla piattaforma. Non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori, perché le conseguenze si vedono direttamente sul televisore di casa, sotto forma di segnale che si attenua, si disperde o addirittura sparisce del tutto su alcune posizioni della lista. La soluzione, per fortuna, resta la più semplice di tutte, ovvero una risintonizzazione dei canali dal menu delle impostazioni tramite telecomando. Vale la pena capire cosa è cambiato davvero, perché il quadro dei transponder è piuttosto vivace in questo periodo. Sul Txp 111, frequenza 10727 H con provider Eutelsat, hanno cambiato parametri dal 15 marzo 2026 canali musicali come Power Tv, Nuta Gold e Nuta TV, insieme a TVP Info HD, questi ultimi due anche con un nuovo FEC. Restano sullo stesso transponder emittenti come Antena, Szlagier Tv, TVS e TVC.

I canali che entrano ed escono dalla piattaforma

La novità più visibile riguarda il Txp 112, frequenza 10758 V gestita da Polsat Box, dove dal 18 marzo 2026 Zed Tv, canale di attualità, ha preso il posto di Baby Tv. Sullo stesso transponder continuano a viaggiare Daystar HD, disponibile su TivùSat 83 e Sky 851, oltre al terzetto in ultra definizione composto da Museum 4K, MyZen 4K e TravelXP 4K, visibili solo con smartcard 4K alle posizioni 220, 222 e 225.

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Sul fronte delle uscite, il Kabelio Infokanal è stato eliminato il 18 marzo 2026 dal Txp 129 (11096 H), mentre 4U Plus ha lasciato il Txp 131 (11137 H) il 10 marzo 2026. Sempre su quest’ultima frequenza restano Al Jazeera English HD alla posizione 71 e Bloomberg European Tv alla 82. In direzione opposta si muove BeJoy Kids, canale per bambini approdato su TivùSat il 6 febbraio 2026 alla posizione 447.

Dove trovare Rai, Mediaset e le grandi emittenti europee

Per l’offerta italiana i riferimenti restano due transponder targati Rai. Il Txp 124, frequenza 10992 V, ospita Rai Premium HD, Rai Storia HD, Rai Scuola HD e Rai Yoyo HD, insieme al canale della Camera dei Deputati e a una lunga serie di radio, da Isoradio a Rai Radio Kids. Il Txp 125, frequenza 11013 H, raccoglie invece Rai 5 HD, Rai Sport HD, Rai News 24 HD, Rai Gulp HD e tutte le edizioni regionali della TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

Il transponder più affollato resta il Txp 113, frequenza 10775 H con provider Kabelio, dove convivono Canale 5 HD e Tv8 HD insieme a BBC One HD London, BBC Two HD, TF1 HD, Itv 1 HD London, Channel 4 HD, Channel 5 HD e diversi canali musicali del gruppo 4Fun. Curioso il caso di Film 4, attivo dalle 12.00 alle 5.00, con Krone Hit Tv che ne occupa lo slot nelle ore rimanenti.

Le frequenze spostate di recente e cosa controllare

Il Txp 119, frequenza 10892 H con provider Bis, è quello che ha visto più movimenti negli ultimi mesi. Arte HD, alla posizione 48, si è spostata il 20 novembre 2025, mentre France 2 HD, France 3, France 4, France 5, M6 HD, W9 e 6ter hanno cambiato frequenza il 27 dicembre 2025. Un altro trasloco recente riguarda TVP Polonia HD, alla posizione 552, migrata il 20 febbraio 2026 sul Txp 121 (10930 H, provider Eutelsat), lo stesso che ospita Super!, Mezzo, Horse Tv HD e Class Tv Moda HD.

Alcune frequenze, va detto, non offrono nulla di rilevante in chiaro, come i transponder 114, 115, 117, 120, 127, 128 e 130, mentre il Txp 116 (10834 V) è riservato al trasporto dati. Sul Txp 121 è invece segnata una data da tenere a mente: Juwelo Tv, canale di shopping alla posizione 61, lascia TivùSat il 31 marzo 2026.

Fonte: TecnoAndroid