Halo 5: Guardians, la campagna arriva su PC grazie a un fan

a campagna di Halo 5: Guardians ha finalmente trovato una strada verso il PC, e non grazie a Microsoft ma al lavoro di un appassionato che si firma danielmccluskey. Il progetto si chiama Halo 5 Campaign on PC e non è un annuncio teorico: le prime missioni girano già, verificate dall’autore, su una base software che curiosamente era stata portata su Windows anni fa dalla stessa casa di Redmond. Solo che in quel pacchetto la campagna non c’era.

Il punto di partenza è Halo 5: Forge, l’editor arrivato su PC completamente privo della modalità storia. Proprio quella versione, però, contiene tutto il necessario per far girare il motore di gioco. L’intuizione è stata sfruttare quell’impalcatura e affiancarle i dati della campagna, evitando la strada lunghissima della ricompilazione del titolo. Un approccio pragmatico, che in fondo spiega perché i risultati siano arrivati così in fretta.

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Due missioni già giocabili, e si vedono all’opera

Le missioni attualmente funzionanti sono due, Osiris e Squadra Blu, indicate nel progetto con i nomi originali Osiris e Blue Team. Un filmato dimostrativo mostra entrambe in esecuzione, il che toglie ogni dubbio sulla concretezza della cosa. Resta un lavoro dichiaratamente sperimentale, nessuno lo nasconde, ma questi due livelli rappresentano il primo assaggio pratico di quello che Halo 5 su PC potrebbe diventare con il tempo. Per far partire il tutto serve un launcher dedicato, sviluppato appositamente. Il programma si occupa di preparare i dati necessari e avviare la campagna, lavorando sui file estratti dal gioco per costruire una cache. Una volta che la cache è completa, diventa autosufficiente: si può giocare senza conservare anche il dump originale da cui era stata generata, liberando spazio sul disco. Un dettaglio tecnico che però fa la differenza per chi ha una configurazione non esattamente generosa in termini di archiviazione.

Cosa serve davvero per farlo funzionare

I requisiti sono piuttosto chiari. Occorre Windows, occorre il Halo 5: Forge Bundle scaricabile dal Microsoft Store e occorrono i file della campagna, che vanno forniti separatamente. Il pacchetto distribuito dall’autore contiene esclusivamente gli strumenti da lui realizzati, mentre i dati veri e propri devono arrivare dalla propria copia del gioco. Nessuna scorciatoia, nessun contenuto protetto incluso nel download. Il sistema operativo supportato è solo quello Microsoft, Linux resta fuori dall’equazione.

C’è un altro limite da mettere in chiaro: l’obiettivo riguarda unicamente la campagna per giocatore singolo. Multiplayer, matchmaking e servizi XBOX restano completamente fuori dal perimetro del lavoro descritto. Non è una dimenticanza, è una scelta precisa legata alla natura stessa del progetto.

Una passione per le speedrun dietro tutto il lavoro

Alla base di questa iniziativa c’è una motivazione tanto specifica quanto sincera. L’autore voleva poter fare speedrun della campagna di Halo 5 su PC, possibilità che finora semplicemente non esisteva. È da quel desiderio che è nata la sperimentazione con Forge e con i file di gioco, e forse è proprio questo tipo di ostinazione mirata a produrre i risultati migliori nel mondo delle modifiche amatoriali. Nessun piano commerciale, nessuna ambizione di sostituire un porting ufficiale, soltanto la voglia di cronometrarsi su un percorso che sulla console era già stato battuto in lungo e in largo.

Il fermento intorno alla serie non si ferma qui. La comunità di appassionati sta lavorando anche su Halo: Campaign Evolved, mentre in questo caso specifico il recupero della campagna passa attraverso l’editor di un altro capitolo, una soluzione decisamente meno ortodossa ma efficace. La prima versione di Halo 5 Campaign on PC è già scaricabile dalla pagina del progetto, accompagnata dal codice sorgente e dalla documentazione relativa al launcher. Il download è disponibile sulla repository ospitata su GitHub.

Fonte: TecnoAndroid