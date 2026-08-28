Falcon 9 va in pensione: Musk punta tutto su Starship

Il ritiro di Falcon 9 non è più un’ipotesi vaga ma una direzione confermata da Elon Musk, e la notizia ha lasciato più di qualche perplessità nel settore spaziale. Il razzo che ha portato avanti buona parte della nuova economia dello spazio, quello che ha reso i lanci una faccenda quasi ordinaria, verrà messo da parte per fare spazio a Starship. Sulla carta è un passaggio di consegne naturale. Nella pratica, per molti operatori, rischia di trasformarsi in un problema. Il punto è che Falcon 9 non è un vettore qualunque. È diventato l’infrastruttura di riferimento per un’intera industria, il mezzo con cui satelliti, missioni scientifiche, carichi commerciali e astronauti hanno raggiunto l’orbita con una regolarità che nessun altro razzo occidentale è mai riuscito a garantire. Quando un sistema del genere viene annunciato come destinato al pensionamento, la reazione non è entusiasmo automatico, ma una domanda molto concreta su cosa arriverà davvero al suo posto e con quali tempi.

Perché il pensionamento di Falcon 9 preoccupa il settore

Il paradosso è tutto qui. SpaceX punta su un veicolo dichiaratamente più grande e più capace, però il ricambio potrebbe tradursi, almeno nella fase di transizione, in un calo netto della capacità di lancio complessiva disponibile sul mercato. Un razzo enorme non serve a molto se le missioni da portare in orbita hanno dimensioni e profili diversi, e soprattutto se la cadenza dei voli non riesce subito a replicare quella a cui il settore si è abituato con Falcon 9. Chi lavora nello spazio commerciale ragiona su calendari lunghi, contratti firmati anni prima, finestre di lancio che non si spostano con facilità. Sostituire un vettore collaudato con uno ancora in fase di maturazione significa introdurre incertezza in un sistema che sull’affidabilità ha costruito la propria crescita. Non è un caso che l’annuncio sia stato accolto con freddezza da una parte di quel mondo che, ironia della sorte, esiste anche grazie ai prezzi e alla frequenza resi possibili proprio da Falcon 9.

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Starship come erede, ma la transizione resta il nodo

Elon Musk ha una visione coerente con la storia dell’azienda, cioè concentrare tutto su un unico sistema completamente riutilizzabile invece di mantenere in parallelo due famiglie di razzi con costi, linee produttive e personale separati. Da un punto di vista industriale il ragionamento ha una sua logica stringente. Starship nasce per fare più cose, portare più massa, ridurre il costo per chilogrammo in orbita e aprire scenari che con l’architettura attuale sarebbero impensabili.

Il problema è il momento del passaggio. Fino a quando Starship non dimostrerà di poter volare con la stessa regolarità quasi noiosa di Falcon 9, il mercato dei lanci si troverà davanti a un buco potenziale, con meno opzioni e meno flessibilità. E in un settore dove le alternative concrete non sono molte, questo pesa. Per questo la conferma del ritiro suona diversa a seconda di chi la ascolta. Per SpaceX è la naturale evoluzione di un piano industriale annunciato da tempo. Per clienti, agenzie e aziende che hanno costruito i propri programmi attorno alla disponibilità di Falcon 9, è una variabile in più da gestire, in un momento in cui la domanda di accessi allo spazio continua a crescere e non aspetta i tempi tecnici di nessuno.