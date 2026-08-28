Apollo Atomics, il mini reattore nucleare pronto in due anni

Un reattore nucleare compatto costruito in fabbrica e consegnato in meno di due anni è l’idea su cui sta lavorando Apollo Atomics, e non è un dettaglio da poco per un settore che ha sempre fatto i conti con cantieri infiniti. Fino a oggi mettere in piedi una centrale ha significato aprire aree di lavoro enormi, spostare componenti pesantissimi e difficili da trasportare, convivere con tempistiche che quasi mai rispettavano le previsioni iniziali. Questa complessità, più ancora dei costi, è uno dei freni principali alla diffusione di nuovi impianti.

Il punto è che l’energia adesso serve in fretta. Data center, stabilimenti industriali e reti elettriche chiedono potenza continua e programmabile, e il ritmo con cui il nucleare tradizionale riesce a rispondere semplicemente non regge il confronto con la domanda. Da qui l’interesse crescente per i progetti di nuova generazione, tutti orientati verso due parole chiave: meno complessità e più modularità.

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Non reinventare la fissione, ma renderla più maneggevole

L’approccio di Apollo Atomics è interessante proprio perché evita la scorciatoia della tecnologia rivoluzionaria. Niente fisica esotica, niente promesse che si spostano di dieci anni ogni dieci anni. Il punto di partenza sono i reattori ad acqua pressurizzata, la stessa tecnologia che alimenta gran parte delle centrali già in funzione nel mondo, con decenni di esperienza operativa alle spalle e regole di sicurezza consolidate. Il lavoro, invece, si concentra su un componente specifico. Uno di quelli che pesano di più sul volume complessivo di un impianto e che, di conseguenza, condizionano tutto il resto: le dimensioni dell’edificio, la logistica del trasporto, i tempi di montaggio in sito. Ridurre quello significa ridurre a cascata una lunga serie di problemi.

Il generatore di vapore, il vero collo di bottiglia

Si parla del generatore di vapore, cioè il sistema che trasferisce il calore prodotto dal reattore all’acqua e alimenta poi la turbina. È un componente ingombrante, storicamente uno dei più difficili da produrre e da movimentare, e negli impianti convenzionali occupa uno spazio considerevole. La startup ha lavorato per renderlo molto più piccolo, ripensandone la geometria e l’efficienza nello scambio termico.

I numeri dichiarati sono quelli che spiegano l’entusiasmo attorno al progetto. La società sostiene di poter arrivare a una densità di potenza circa dieci volte superiore rispetto agli impianti tradizionali, con un ingombro complessivo ridotto fino a un quarantesimo. Tradotto in pratica, un sistema che può essere assemblato in stabilimento e poi spostato, invece di essere costruito pezzo per pezzo su un terreno vergine con anni di lavoro davanti.

Perché la produzione in serie cambia le regole

Il vantaggio della costruzione in fabbrica è noto da tempo in altri settori industriali. Processi ripetibili, controlli di qualità standardizzati, curve di apprendimento che abbassano i costi unitari a ogni esemplare prodotto. Il nucleare, per ragioni storiche e dimensionali, è rimasto quasi sempre fuori da questa logica, costruito su misura caso per caso, con tutte le sorprese che ne derivano.

Rendere il reattore abbastanza piccolo da entrare in una linea di produzione ribalta lo schema. Le tempistiche diventano più prevedibili, i finanziamenti più facili da strutturare, e soprattutto diventa realistico installare potenza dove serve davvero, vicino a un data center o a un polo industriale, senza dover progettare un’infrastruttura da zero attorno all’impianto.