Gondwana, il continente antico che ora è un supercontinente

Il nome Gondwana è uno di quelli che si incontrano di sfuggita sui libri di scuola, quasi sempre relegato al ruolo di comprimario, e ora invece potrebbe salire di categoria: c’è chi sostiene che meriti a pieno titolo l’etichetta di supercontinente, e che le sue dimensioni reali fossero ben più generose di quanto si sia creduto finora. Non un dettaglio da poco, perché cambiare il perimetro di una massa continentale antica significa rimettere in fila parecchie altre cose.

Per capire la portata della faccenda serve un passo indietro. La parola supercontinente non si usa a caso in geologia: non basta che una terra emersa sia grande, deve rappresentare una porzione davvero significativa della crosta continentale del pianeta in un dato momento della sua storia. È il motivo per cui Pangea ha sempre goduto di una specie di trattamento privilegiato, quasi fosse l’unico blocco degno del titolo, mentre Gondwana veniva descritta come un frammento, un pezzo di qualcosa di più grande. Una sorta di serie B dei continenti antichi.

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Perché le dimensioni contano più di quanto sembri

La revisione in corso ribalta questa gerarchia. Se Gondwana era più estesa di quanto stimato, allora la soglia per entrare nel club dei supercontinenti risulta ampiamente superata, e la sua storia va riletta in una luce diversa. Non era un satellite di Pangea, ma un protagonista autonomo, con una propria identità e un proprio peso nella dinamica delle placche tettoniche.

C’è un aspetto che rende il tutto meno accademico di quanto possa apparire. Le grandi masse continentali influenzano il clima, le correnti oceaniche, la distribuzione delle specie viventi e perfino la formazione delle catene montuose. Un continente più esteso significa interni aridi più vasti, coste diverse, barriere differenti per animali e piante. Ogni chilometro quadrato in più o in meno si traduce in scenari ambientali che, nel corso di milioni di anni, hanno lasciato tracce nelle rocce e nei fossili.

Una questione di definizioni, ma non solo

Il dibattito su cosa sia davvero un supercontinente va avanti da tempo tra gli addetti ai lavori, e non è soltanto una disputa terminologica. Stabilire quali configurazioni della Terra abbiano meritato quel titolo serve a costruire modelli sul ciclo dei supercontinenti, quel meccanismo per cui le terre emerse si aggregano e poi si frammentano con una certa ricorsività, seguendo ritmi lunghissimi rispetto alla scala umana.

Inserire Gondwana a pieno titolo in quell’elenco significa aggiungere un tassello a una sequenza che finora appariva più rarefatta. E significa anche ammettere che le ricostruzioni del passato geologico restano un cantiere aperto, dove una stima rivista può spostare gli equilibri di un’intera narrazione condivisa da decenni.

Va detto che ricostruire i contorni di una terra scomparsa centinaia di milioni di anni fa non è esattamente come misurare un campo di calcio. Le prove arrivano da rocce deformate, da affinità fossili tra continenti oggi separati da oceani, da segnali magnetici imprigionati nei minerali. Materiale prezioso ma frammentario, che lascia margini di interpretazione ampi e che periodicamente viene rimesso in discussione.

Il nuovo inquadramento di Gondwana rientra proprio in questa categoria di revisioni: non una scoperta improvvisa, piuttosto il risultato di un lavoro di ricalcolo che porta a conclusioni più ambiziose delle precedenti. E che, se accettato, obbligherà a riscrivere qualche riga di quei libri di scuola dove il nome compariva quasi in punta di piedi.

Fonte: TecnoAndroid