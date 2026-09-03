Etichette contenuti AI, regole diverse tra Europa, Asia e USA

Le etichette per i contenuti AI stanno diventando uno dei terreni normativi più affollati del momento, con regole che si moltiplicano da una parte all’altra del mondo e che hanno tutte lo stesso obiettivo di fondo, cioè rendere riconoscibile ciò che è stato generato o modificato da una macchina. Dall’AI Act europeo alle disposizioni adottate in Cina, Corea del Sud, India, Taiwan e in California, il principio condiviso è semplice da enunciare e molto meno semplice da applicare, perché segnalare un contenuto sintetico significa decidere come farlo, dove farlo e chi deve risponderne quando la segnalazione manca.

La spinta arriva soprattutto dalla diffusione dei deepfake, il caso limite in cui la somiglianza con la realtà è talmente alta da rendere quasi impossibile distinguere un video autentico da uno costruito artificialmente. Su questo fronte i legislatori si muovono con approcci diversi, pur partendo dallo stesso timore.

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Un obbligo comune, applicazioni molto diverse

La convergenza si ferma al principio generale. Quando si passa ai dettagli operativi, le distanze tra i vari ordinamenti diventano evidenti. Alcune normative puntano su etichette visibili, cioè avvisi che l’utente incontra direttamente guardando l’immagine o ascoltando l’audio, altre preferiscono lavorare sui metadati, quindi su informazioni incorporate nel file e leggibili dalle piattaforme o da strumenti tecnici dedicati. Le due strade non si escludono a vicenda, anzi in diversi casi vengono combinate, ma il peso attribuito all’una o all’altra cambia parecchio il risultato pratico.

C’è poi la questione dei controlli tecnici, che è il vero nodo. Un’etichetta apposta bene resta utile solo se sopravvive alla circolazione del contenuto, ai passaggi da una piattaforma all’altra, alle compressioni, ai ritagli, alle riedizioni. Chi scrive le regole deve quindi immaginare non soltanto l’obbligo iniziale, ma anche la capacità di verificarlo lungo tutta la catena, dai fornitori dei modelli generativi fino ai servizi che ospitano e distribuiscono i materiali. Ed è qui che le differenze tra Europa e Asia, e tra Stati Uniti federali e singoli Stati come la California, si vedono con maggiore nettezza.

Sanzioni e responsabilità, il capitolo più delicato

Il terzo elemento che separa i vari sistemi riguarda le sanzioni. Non tutti i regolatori hanno scelto lo stesso livello di severità, né lo stesso destinatario della responsabilità. In alcuni casi l’onere ricade principalmente su chi sviluppa e mette a disposizione i modelli, in altri su chi pubblica e diffonde, in altri ancora su entrambi con gradazioni diverse. La conseguenza è un quadro frammentato, che per le aziende attive su più mercati si traduce in un lavoro di adattamento continuo, perché ciò che basta a rispettare una legge non è detto che soddisfi quella del Paese accanto.

L’AI Act europeo si colloca dentro un impianto più ampio di gestione del rischio, mentre altre esperienze nazionali hanno preferito interventi più mirati e circoscritti alla trasparenza dei contenuti generati artificialmente. La Cina ha costruito un sistema che insiste molto sull’identificabilità del materiale sintetico, Corea del Sud, India e Taiwan hanno seguito percorsi propri, la California ha agito sul piano statale intervenendo su un tema che a livello federale resta più incerto.

Quello che emerge è un mosaico in movimento, dove l’idea di rendere trasparente l’origine artificiale di un contenuto è ormai acquisita quasi ovunque, ma i modi per arrivarci restano tutt’altro che uniformi. Le etichette per i contenuti AI continuano così a essere una promessa di chiarezza che deve ancora dimostrare quanto sia solida nel momento in cui un video o un’immagine iniziano a circolare davvero.