TIM International, addio Giga raddoppiati: cosa cambia ora

La promozione estiva che raddoppiava i Giga sulle offerte TIM International si è chiusa, e da oggi, 31 agosto 2026, chi attiva una di queste tariffe dedicate ai clienti stranieri torna a trovare i bundle dati in versione standard. Il taglio riguarda in particolare due profili, TIM International Special a 7,99 euro al mese e TIM International a 8,99 euro al mese, che fino a ieri, 30 agosto 2026, garantivano una dote di traffico decisamente più generosa. Nessuna sorpresa, in realtà: la scadenza era già scritta fin dal lancio della promozione.

Giusto per fare un rapido riepilogo di quello che si è perso per strada. Con TIM International Special la promo portava a 300 Giga al mese invece dei 150 Giga previsti dal listino. Con TIM International, invece, il conteggio cambiava a seconda del metodo di pagamento: 300 Giga anziché 150 con addebito su credito residuo, oppure 350 Giga al posto di 200 con la Ricarica Automatica. Restano immutate, perché non erano mai state toccate dall’aumento, TIM International New a 10,99 euro al mese e TIM International Pack a 89,99 euro per 12 mesi.

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Cosa includono adesso TIM International Special e TIM International

Partendo da TIM International Special a 7,99 euro al mese, il pacchetto mensile prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 888 minuti verso la Cina e 60 minuti verso Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina. Ci sono poi 300 minuti internazionali validi verso India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Marocco (solo fisso), Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro e Pakistan, insieme a 1000 SMS verso tutti in Italia e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, con velocità massime di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Da giugno 2026 questa offerta può essere attivata anche da chi richiede un nuovo numero, non solo tramite portabilità. Per chi arriva da un altro gestore, l’elenco comprende Iliad, PosteMobile, CoopVoce, BT Etnia Mobile, BT Italia Full MVNO, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Intermatica, Italia Power, NEXTUS/NT Mobile, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Rabona, Spusu/Mass Response, UnoMobile, Welcome Full e Wings Mobile.

TIM International a 8,99 euro al mese, invece, si sdoppia in base al pagamento: con Ricarica Automatica prende il nome di TIM International Easy e porta a 200 Giga, mentre con addebito su credito residuo ci si ferma a 150 Giga. Il canone è identico nei due casi. Il resto del pacchetto ricalca quello della Special, con l’unica differenza degli SMS, qui 200 al mese. L’attivazione è possibile sia con nuovo numero sia con portabilità da qualsiasi operatore nazionale.

Le altre proposte della gamma e i costi di attivazione

Chi cerca più traffico può guardare a TIM International New a 10,99 euro al mese, disponibile anche in versione New Easy con Ricarica Automatica: 250 Giga con l’addebito automatico, 200 Giga con credito residuo, 1000 SMS e un ventaglio di destinazioni molto più ampio per i 300 minuti internazionali, che qui coprono tra gli altri Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Brasile, Francia, Portogallo, Svezia e Corea del Sud.

Rimane poi TIM International Pack, disponibile soltanto nei negozi dal 26 agosto 2024, con pagamento una tantum di 89,99 euro per 12 mesi. Include 150 Giga, 200 SMS e la solita struttura di minuti nazionali e internazionali. Alla scadenza, salvo disdetta, prosegue con rinnovo mensile a 8,99 euro, oppure entro 30 giorni si può riacquistare un altro anno alle stesse condizioni.

Tutte le tariffe della gamma restano riservate ai nuovi clienti con codice fiscale straniero. La SIM ricaricabile costa 10 euro sia in negozio sia online, con contributi di attivazione che nei punti vendita ammontano a 4,99 euro per TIM International e 5 euro per Special e New. Online, sul sito ufficiale, sono previsti sia il costo di attivazione sia il primo mese gratuito. Dal novembre 2023 si possono richiedere anche le eSIM direttamente dal sito, con identificazione tramite video oppure SPID.

Sul fronte del traffico, superati i Giga la navigazione si blocca fino al rinnovo, mentre sui minuti illimitati TIM fissa la soglia di uso non conforme a 18000 minuti. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre oltre il limite dati mensile si paga a consumo, nel 2026 a 0,13 centesimi di euro per MB.