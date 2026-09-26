eBay Verifica di Autenticità arriva in Italia dal 2026

Chi compra una borsa firmata o un paio di sneakers rare sul mercato dell’usato conosce bene quella piccola ansia che accompagna il clic finale, e proprio su quel nodo interviene la Verifica di Autenticità che eBay porta anche in Italia a partire da settembre 2026. Si tratta di un controllo fisico effettuato da professionisti sugli articoli di moda e lusso idonei, già attivo da tempo in altri mercati, che non comporta alcun costo aggiuntivo per chi acquista. Il mercato del lusso di seconda mano nel nostro Paese continua a crescere e insieme a esso crescono anche i rischi legati a prodotti contraffatti o semplicemente diversi da come vengono descritti nelle inserzioni.

La logica del servizio è tutto sommato lineare. Nessuno deve richiederlo, né il compratore né il venditore, perché scatta in automatico quando l’oggetto rientra nei parametri previsti. Una volta chiuso l’acquisto, il venditore spedisce il pacco al centro di autenticazione eBay che si trova in Germania. Lì un gruppo di autenticatori specializzati per singola categoria merceologica prende in mano il prodotto e lo esamina pezzo per pezzo, cuciture comprese, per capire se sia originale e se corrisponda davvero a quanto dichiarato nell’annuncio. Solo dopo questo passaggio l’articolo prosegue il viaggio verso chi lo ha comprato.

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Cosa succede quando qualcosa non torna

Il meccanismo è pensato anche per le zone grigie, quelle che di solito generano contestazioni infinite. Se durante l’ispezione emergono discrepanze minori rispetto alla descrizione, per esempio manca la documentazione originale oppure un accessorio che era stato indicato come incluso, l’acquirente riceve una comunicazione e decide in autonomia se andare avanti con l’acquisto o fermarsi. Nessuna decisione presa sopra la testa di chi paga, insomma.

Lo stesso principio vale per i resi. Anche in quel caso l’articolo non torna direttamente al venditore ma passa di nuovo dal centro di autenticazione, dove viene verificato che si tratti proprio del prodotto certificato in partenza e che venga restituito nelle stesse condizioni in cui era stato spedito. Un doppio controllo che chiude il cerchio e riduce parecchio lo spazio per furbizie di ogni tipo.

Individuare gli annunci coperti dal programma è immediato. Sulla piattaforma compare un badge dedicato con la dicitura Verifica di Autenticità, pensato per essere riconoscibile durante la navigazione senza dover andare a leggere le note in fondo alla scheda prodotto.

Quali prodotti rientrano nel programma

In Italia il perimetro è definito da soglie di prezzo precise. Per borse, abbigliamento, scarpe, accessori e sneakers di marchi selezionati il servizio si attiva a partire da 200 euro. Per gli orologi l’asticella si alza fino a 1.500 euro, cifra che riflette la natura del segmento e il valore medio dei pezzi che circolano in quella categoria.

Le categorie interessate comprendono alcune delle maison di moda più conosciute a livello internazionale, brand fashion contemporanei, i principali nomi dello sportswear e produttori di orologi di alta gamma. Le comunicazioni diffuse da eBay, però, non entrano nel dettaglio e non specificano quali siano i marchi coinvolti.

Il programma non nasce oggi. La Verifica di Autenticità è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2020 e da lì si è allargata progressivamente a Regno Unito, Germania, Australia e Canada. I numeri raccolti fino a questo momento parlano di oltre 15 milioni di articoli autenticati in tutto il mondo, una base di esperienza piuttosto solida su cui l’azienda ha costruito l’espansione.

L’arrivo in Italia, quindi, va letto come l’allargamento di un sistema già rodato altrove piuttosto che come un esperimento. E arriva in un mercato dove la domanda di moda e lusso usato cresce con costanza, in un Paese che con quel settore ha un legame storico e culturale difficile da trovare altrove.

Fonte: TecnoAndroid