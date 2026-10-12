Marvel Tokon: Fighting Souls, Venom e Jane Foster nel Pass

Marvel Tokon: Fighting Souls si prepara ad allargare il proprio roster. Sony e Arc System Works hanno infatti svelato i contenuti dello Year One Characters & Stage Pass, il pacchetto che nei prossimi mesi porterà nel picchiaduro nuovi personaggi e uno scenario inedito. Sul piatto ci sono almeno quattro DLC di un certo peso, distribuiti lungo un calendario che si spinge fino all’estate del 2027. Si tratta di un annuncio che arriva in un momento non proprio semplice per il titolo, e il contesto aiuta a capire perché l’attenzione sui contenuti aggiuntivi sia così alta. Dietro questa tabella di marcia c’è la chiara volontà di tenere vivo il gioco il più a lungo possibile.

Un picchiaduro che fatica a trovare il suo spazio

Il picchiaduro Marvel firmato Arc System Works sta faticando a ritagliarsi il posto che probabilmente meriterebbe. I giochi di combattimento sono diventati negli anni un genere piuttosto di nicchia, e per una nuova proprietà intellettuale riuscire ad affermarsi è tutt’altro che facile. A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato il lancio su PC, che si è rivelato un vero disastro.

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Secondo un’analista, proprio i problemi della versione per computer avrebbero pesato parecchio sui risultati commerciali. Senza quegli intoppi Marvel Tokon: Fighting Souls avrebbe potuto vendere il doppio. Un dato che fa riflettere sull’importanza di un debutto pulito, soprattutto in un mercato così competitivo.

Nonostante tutto, sviluppatori ed editore non sembrano intenzionati a mollare la presa. Il gioco è pensato come un live service in continua evoluzione, quindi il supporto sul lungo periodo fa parte del progetto fin dall’inizio. E i nuovi annunci, almeno sulla carta, lasciano ben sperare per il futuro della produzione.

Il trailer diffuso per l’occasione mette al centro Thor nella versione interpretata da Jane Foster, ma la dea del tuono è soltanto uno dei tasselli previsti. Il Pass annuale, nei piani di Sony, accompagnerà i giocatori fino all’estate del 2027 con quattro combattenti extra che andranno a rimpolpare la selezione disponibile, oltre ad altre possibili novità.

Il primo ad aprire le danze sarà Phoenix Cyclops, atteso per il 2 novembre 2026. Toccherà poi a Thor nella sua incarnazione Jane Foster, previsto per l’inverno del 2027. In primavera arriverà invece Venom, che porterà con sé anche un nuovo scenario, lo stage di Klyntar. Il programma si chiuderà infine con Jubilee, programmata per l’estate del 2027. All’orizzonte c’è anche l’uscita di Avengers: Doomsday, e un qualche legame tra il gioco e il nuovo film appare piuttosto probabile. Al momento però non ci sono conferme ufficiali su eventuali contenuti collegati alla pellicola, e i soli DLC annunciati restano i quattro previsti dal Pass, con Jubilee a chiudere la serie nell’estate del 2027.

Fonte: TecnoAndroid