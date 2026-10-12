Apple HomeView: due versioni, chip noto e un’assenza a sorpresa

Il nuovo hub per la smart home di Apple, che secondo le indiscrezioni dovrebbe chiamarsi HomeView, sembra ormai avere ben pochi segreti. Le fughe di notizie degli ultimi tempi hanno infatti svelato quasi ogni aspetto del dispositivo, tanto che il quadro generale appare già piuttosto definito ancora prima di qualsiasi annuncio ufficiale da Cupertino. Gli elementi emersi sono tre e vanno letti insieme: due versioni del prodotto, un chip già noto e un’assenza che in pochi si aspettavano.

È una situazione non così frequente per un’azienda che di solito protegge con grande attenzione i propri progetti. Nel caso di HomeView invece le informazioni trapelate sono talmente numerose che il dispositivo appare ormai quasi completamente esposto, almeno nelle sue linee essenziali. Per chi segue da vicino il mondo della casa connessa si tratta di un dettaglio non da poco, perché permette di farsi un’idea concreta di cosa aspettarsi.

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HomeView arriverà in due versioni

Il primo punto riguarda l’offerta. Apple non dovrebbe puntare su un unico modello ma su due varianti distinte del suo hub domestico. Una scelta del genere lascia intendere la volontà di intercettare esigenze diverse all’interno della stessa famiglia di prodotti, anche se le indiscrezioni non sembrano entrare nel merito delle singole differenze tra le due configurazioni.

Avere più opzioni a disposizione è una strategia che la casa di Cupertino conosce bene e che ha già applicato in molte altre categorie. Per HomeView il discorso sarebbe lo stesso, cioè offrire al pubblico una possibilità di scelta invece di un solo dispositivo valido per tutti. Come verranno posizionate le due versioni sul mercato però non è ancora chiaro, almeno stando a quanto emerso finora.

Un chip familiare e una rinuncia inattesa

Il secondo elemento riguarda il cuore del dispositivo. L’hub smart home di Apple dovrebbe affidarsi a un processore già conosciuto, quindi non a un componente realizzato appositamente per questo prodotto. È una mossa che ha una sua logica, perché sfruttare un chip familiare consente in genere di contare su una piattaforma già collaudata, senza dover partire da zero.

Il terzo aspetto è probabilmente quello che ha attirato di più l’attenzione. Nel pacchetto di HomeView ci sarebbe infatti una mancanza sorprendente, una funzione o una componente che molti davano per scontata e che invece non dovrebbe essere presente. Le indiscrezioni la descrivono proprio così, come un’assenza capace di stupire, e già questo basta a far capire che si tratta di un dettaglio destinato a far discutere tra gli appassionati del marchio.

Due versioni, un chip noto e una rinuncia inattesa compongono dunque il ritratto del dispositivo emerso dalle varie fughe di notizie. Il nome HomeView, i modelli previsti, il processore e perfino l’elemento escluso sono tutte informazioni che circolano già, al punto che di questo hub per la casa connessa Apple sembra essere trapelato quasi tutto.

Fonte: TecnoAndroid