Uccello più rumoroso: due nuovi sfidanti e il segreto della bocca

La classifica dell’uccello più rumoroso del mondo si arricchisce di due nomi in un colpo solo. Non uno ma due nuovi contendenti si candidano al titolo, con strilli potenti quanto un martello pneumatico. Dietro questa scoperta c’è un’osservazione tanto semplice quanto curiosa. Gli uccelli con la bocca più larga sono quelli che gracchiano più forte, e il legame tra l’ampiezza dell’apertura e la potenza del verso sembra essere la chiave per capire chi, tra i pennuti, riesce davvero a farsi sentire più di tutti.

Un confronto del genere rende bene l’idea. Chiunque sia passato accanto a un cantiere conosce quel rumore secco e insistente che copre le voci e costringe ad alzare il tono. Immaginare un animale capace di produrre versi di intensità paragonabile aiuta a capire quanto queste due specie siano fuori dal comune. Altro che cinguettio delicato al mattino.

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Due sfidanti per lo stesso primato

La gara per il titolo di uccello più rumoroso non riguarda più un unico campione solitario. Con l’arrivo di due nuovi pretendenti, la competizione diventa a tutti gli effetti una sfida a più voci, e il fatto che entrambi raggiungano livelli sonori vicini a quelli di un attrezzo da lavoro pesante dice molto sulle capacità vocali che alcune specie hanno sviluppato.

Il punto interessante non sta soltanto nel volume in sé. Conta anche il modo in cui questi animali arrivano a produrlo. Le loro grida non sono semplici richiami ma veri e propri strilli capaci di imporsi sull’ambiente circostante. Ed è proprio qui che entra in gioco il dettaglio anatomico che accomuna i due candidati.

Mettere a confronto due specie diverse sullo stesso terreno permette inoltre di osservare meglio cosa le renda così rumorose. Quando due animali distinti condividono una caratteristica e anche un risultato simile, il collegamento tra le due cose diventa difficile da ignorare.

Il segreto sta nell’apertura della bocca

Il filo rosso che lega i due contendenti è la larghezza della bocca. Secondo quanto emerso, gli uccelli dotati dell’apertura più ampia sono anche quelli che emettono i suoni più forti. Una relazione diretta, quasi intuitiva, che però offre una chiave di lettura precisa per interpretare le differenze di volume tra una specie e l’altra.

Si tratta di un’idea facile da visualizzare. Più l’apertura è ampia, più il verso sembra trovare spazio per uscire con forza. Non serve essere esperti di ornitologia per cogliere il senso di questa associazione, che rende il fenomeno comprensibile anche a chi non ha mai studiato il comportamento degli uccelli.

Questa caratteristica fisica diventa così un indizio prezioso per individuare i pennuti più chiassosi. Invece di cercare il campione del volume tra tutte le specie esistenti, si può partire da un tratto ben riconoscibile come appunto la bocca larga. Ed è proprio questo elemento a fare la differenza nel caso dei due nuovi candidati al titolo di uccello più rumoroso del mondo, entrambi capaci di lanciare strilli forti quanto un martello pneumatico.

Fonte: TecnoAndroid