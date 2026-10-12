ChatGPT, come fare il backup delle conversazioni e non perderle

Mesi di conversazioni con ChatGPT finiscono spesso per diventare molto più di semplici domande buttate lì. C’è il piano alimentare che piaceva a tutta la famiglia, il curriculum rivisto per un’intera sera fino a trovare il tono giusto, la ricerca approfondita per un progetto di lavoro. Materiale che si torna a cercare, che si riusa e che sarebbe davvero seccante dover rifare da zero. Eppure l’unica copia di tutto questo vive dentro l’account, su un server che nessuno controlla davvero. Per questo un backup delle conversazioni ChatGPT non è affatto un vezzo da smanettoni.

Succede la stessa cosa che capitava con le foto sul telefono prima dell’arrivo del salvataggio automatico nel cloud. Finché tutto funziona sembra una precauzione inutile, poi il telefono si rompe, le immagini spariscono e improvvisamente la copia di sicurezza diventa l’unica cosa che conta. Solo che a quel punto è tardi. E non serve aver deciso di passare a Claude o Gemini per salvare la propria cronologia: vale la regola di qualsiasi altro dato importante. Se perderlo darebbe fastidio, conviene metterlo al sicuro.

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Come esportare la cronologia completa di ChatGPT

ChatGPT dispone di una funzione di esportazione integrata, disponibile per gli account personali sia gratuiti sia a pagamento. La procedura è piuttosto semplice. Si entra nel proprio account, si apre il menu del profilo, si passa alle impostazioni e si raggiunge la sezione dedicata ai controlli sui dati. Lì compare l’opzione per esportare i dati, basta cliccare, confermare e aspettare.

OpenAI spiega che l’operazione può richiedere fino a sette giorni. Quando l’archivio è pronto arriva un messaggio con un collegamento per il download, che però scade dopo ventiquattro ore. Meglio quindi scaricarlo subito, restando connessi all’account che ha fatto la richiesta. Il file è un archivio compresso con la cronologia delle chat e altri dati del profilo: va estratto controllando che le conversazioni importanti ci siano tutte. Gli spazi di lavoro aziendali non offrono la stessa possibilità in modalità autonoma, mentre chi non riesce più ad accedere al proprio profilo può passare dal portale per le richieste sulla privacy e chiedere il download seguendo la procedura guidata.

Dove conservare il file e come ritrovare ciò che serve

Scaricare l’archivio è solo il primo passo. Lasciarlo nella cartella dei download, dove in una settimana finirebbe sepolto tra centinaia di altri file, significa vanificare tutto. Conviene spostarlo in una cartella riconoscibile con un nome chiaro e una data, per esempio “Backup ChatGPT ottobre 2026”. Se il computer è già coperto da un sistema di backup basta salvarlo in una posizione inclusa, altrimenti è bene tenerne una seconda copia su un’unità esterna o in uno spazio cloud privato.

C’è poi un dettaglio che spesso viene sottovalutato. Quel file contiene domande di lavoro, questioni familiari, preoccupazioni economiche e bozze non ancora pronte per essere condivise, quindi va trattato come informazione riservata, al pari degli altri documenti personali.

Il formato dell’esportazione, inoltre, è piuttosto tecnico e poco comodo da consultare. Per gli scambi davvero utili vale la pena copiare il testo in un documento separato con un titolo descrittivo e archiviarlo insieme al progetto a cui si riferisce. Un file chiamato “Budget ristrutturazione cucina” sarà molto più facile da riconoscere tra sei mesi rispetto a una chat generica senza nome. Un minuto di lavoro che fa risparmiare ore di ricerca.

Archiviare non vuol dire salvare

La funzione di archiviazione di ChatGPT serve a ripulire la barra laterale, perché le conversazioni spariscono dalla vista senza essere cancellate. Restano però dentro l’account e non esiste alcuna copia indipendente. È come mettere un documento nel cassetto dell’ufficio invece di fotocopiarlo e portarselo a casa: se l’ufficio chiude, il foglio è perso. La cancellazione invece è irreversibile e nemmeno l’assistenza di OpenAI può recuperare una chat eliminata, quindi prima di fare pulizia nell’account conviene salvare tutto ciò che conta.

Le conversazioni esportate possono anche essere riutilizzate in un altro account personale. Si estrae l’archivio, si individua il file delle chat, che per gli export più corposi può essere diviso in più parti numerate, e lo si carica in una nuova conversazione. ChatGPT userà quel materiale come contesto, utile per riprendere un lavoro interrotto. Non verranno però ricreate le singole chat nella barra laterale, né trasferiti ricordi, istruzioni personalizzate, assistenti creati o abbonamenti. Si perde la struttura originale ma resta il contenuto.

Resta infine il tema della frequenza, perché ogni copia protegge soltanto ciò che esisteva al momento del salvataggio e un backup di sei mesi fa non copre nulla di quanto venuto dopo. Per chi usa ChatGPT ogni giorno per lavoro una copia mensile è ragionevole, mentre a chi lo apre solo di tanto in tanto ne basta una ogni pochi mesi.

Fonte: TecnoAndroid