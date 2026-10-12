PS5, hub anime Crunchyroll nella dashboard dalla primavera 2027

Su PS5 sta per arrivare un vero e proprio angolo dedicato all’animazione giapponese. Sony Interactive Entertainment ha infatti annunciato che dalla primavera del 2027 la dashboard di PlayStation 5 accoglierà un nuovo hub anime interamente pensato per Crunchyroll. Sarà uno spazio da cui scoprire e guardare serie animate e titoli d’ispirazione nipponica senza allontanarsi dalla schermata principale della console.

A dire il vero non si tratta del debutto della piattaforma sulla macchina di Sony. L’applicazione di Crunchyroll è disponibile su PS5 fin dal lancio della console, avvenuto nel 2020, quindi chi segue gli anime la conosce già piuttosto bene. Il punto adesso è un altro. Con questo aggiornamento l’obiettivo diventa trasformare il servizio in una presenza stabile della Home Screen, qualcosa che entri davvero nell’esperienza quotidiana degli utenti invece di restare una semplice icona da cercare tra le app installate.

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L’annuncio al Crunchyroll Anime Future Forum e la nascita di Storyworks

A dare la notizia è stato Hideaki Nishino, presidente e CEO di PlayStation, durante il primo Crunchyroll Anime Future Forum. Nella stessa occasione la compagnia ha presentato anche Crunchyroll Storyworks, una nuova divisione che si concentrerà sul lancio di nuovi progetti creativi. L’evento ha quindi messo sul tavolo due novità parallele, una legata alla distribuzione dei contenuti sulla console e l’altra alla produzione di storie inedite.

Sul legame tra le due realtà si è espresso anche il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, che ha voluto sottolineare il peso della collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Nel suo intervento ha richiamato pure alcune iniziative già note, come l’adattamento televisivo di Ghost of Tsushima: Legends. Queste le sue parole: “Dall’abbonamento a Crunchyroll integrato su PlayStation fino alla prossima serie anime di Ghost of Tsushima: Legends, oggi facciamo un ulteriore passo avanti nella partnership con Sony Interactive Entertainment portando un hub anime su PlayStation. Servire i fan significa raggiungerli dove già si trovano.”

Anime, videogiochi e TV sotto lo stesso tetto

L’idea alla base del nuovo spazio è piuttosto chiara e nasce dalla volontà di valorizzare due community che si sovrappongono in modo evidente, quella degli appassionati di videogiochi e quella dei fan dell’animazione giapponese. Il futuro hub offrirà un “punto d’accesso centralizzato” pensato per esplorare le serie animate, scovare i giochi collegati ai personaggi e agli universi preferiti e infine passare in pochi istanti all’app di Crunchyroll. In pratica chi accende PS5 potrà muoversi tra visione e gioco senza dover saltare da un menu all’altro.

L’integrazione si inserisce poi in una strategia d’intrattenimento più ampia che Sony sta portando avanti sulla sua console. Arriva infatti a breve distanza dal lancio di Live TV su PS5, per ora disponibile soltanto negli Stati Uniti. Si tratta di un servizio che mette a disposizione oltre 100 canali gratuiti sostenuti dalla pubblicità, debuttato ad agosto e destinato a espandersi a livello globale nei prossimi mesi sotto la gestione di Sony Pictures Television. Un tassello che, insieme all’hub dedicato agli anime, allarga ancora di più l’offerta di PlayStation 5 oltre il semplice videogioco.

Sul fronte delle trasposizioni animate tratte dai videogiochi, intanto, anche la serie anime di Sekiro: No Defeat ha ormai un mese di uscita.

Fonte: TecnoAndroid