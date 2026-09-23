Discord verifica età: fasce Adult e Teen senza leggere chat e chiamate

Discord mette in moto la sua nuova politica di verifica dell’età, e lo fa con un approccio che prova a tenere insieme due esigenze spesso in conflitto: far rispettare i limiti per i minori e ridurre al minimo la raccolta di dati personali. Negli ultimi tempi molte piattaforme social stanno irrigidendo le regole sull’accesso dei più giovani, e anche Discord aveva previsto, per quest’anno, un sistema che avrebbe imposto una stima dell’età tramite volto oppure la scansione di un documento a chi non risultava maggiorenne in modo automatico. Poi, a febbraio, la frenata: troppe preoccupazioni legate alla privacy e alla quantità di informazioni sensibili potenzialmente coinvolte. Ora Discord torna sull’argomento e spiega come partirà il controllo dell’età, cercando di recepire i feedback arrivati dalla community.

Come Discord assegna le fasce Adult e Teen

A partire da questa settimana, Discord inizierà a smistare automaticamente gli utenti in due gruppi, Adult e Teen, usando alcuni “segnali” legati all’account. Tra questi, per esempio, da quanto tempo esiste l’account, in quali server si è presenti e i livelli generali di attività. Un punto viene messo nero su bianco. Discord dichiara che non userà messaggi o chiamate per stimare l’età. Inoltre la fascia assegnata non verrà mostrata sul profilo e non sarà condivisa con gli altri membri dei server, quindi niente etichette in bella vista.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Chi vuole controllare in quale gruppo è stato inserito potrà farlo nelle impostazioni, nella sezione dedicata allo stato dell’account. L’idea è che per la maggior parte delle persone non cambi nulla. Discord si aspetta che circa il 90% degli utenti non debba fare passaggi aggiuntivi, a patto di finire subito nella categoria corretta. In sostanza, se l’account viene riconosciuto come appartenente a un adulto o a un teen in modo coerente, il sistema resta sullo sfondo e non chiede altro.

Opzioni di conferma per gli “Unconfirmed” e nuove restrizioni per i teen

Quando il sistema non riesce a confermare l’età, l’utente finisce in una categoria separata, Unconfirmed, e qui entra in gioco la verifica dell’età vera e propria. Discord prevede più strade per dimostrare di avere più di 18 anni, e le opzioni possono cambiare in base alle regole regionali. Tra le possibilità citate ci sono la conferma tramite carta di credito, tramite Apple App Store, Google Play Store, Google Wallet oppure attraverso il servizio di credenziali AgeKey. Restano anche metodi più classici, come la scansione di un documento o un video selfie.

Sul fronte privacy, Discord aggiunge due paletti pensati per rassicurare chi teme un eccesso di raccolta dati. Primo: qualsiasi fornitore esterno che si occupa della verifica dovrà eliminare in modo permanente le informazioni dell’utente una volta completato il servizio. Secondo: nel caso della stima dell’età basata sul volto, l’elaborazione dovrà avvenire interamente sul dispositivo dell’utente, non su server remoti.

Per chi viene inserito nella fascia Teen, Discord introduce tre limitazioni specifiche. La prima riguarda i messaggi: quelli provenienti da persone non presenti tra gli amici finiranno nella casella delle richieste, e arriverà un avviso prima di accettare una richiesta di amicizia da qualcuno senza amici in comune o senza una condivisione in server piccoli. La seconda limitazione è legata ai contenuti: alcuni materiali non saranno visibili, comprese le immagini contrassegnate come sensibili dai filtri della piattaforma, oltre a server, canali e comandi dei bot riservati agli adulti. La terza restrizione tocca il profilo: i dettagli completi e l’attività saranno accessibili solo agli amici e ai membri dei server più piccoli. Gli account in stato Unconfirmed, invece, verranno sottoposti alle prime due restrizioni fino a quando l’età non sarà confermata.

Fonte: TecnoAndroid