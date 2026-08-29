Deep Robotics DR02 sfida le scale in cemento: il video

Il robot umanoide DR02 firmato Deep Robotics è tornato a mostrarsi in un nuovo video, e stavolta il terreno di prova non è il solito pavimento tirato a lucido di un laboratorio, ma una rampa di scale in cemento all’aperto. Una scena che, vista di sfuggita, sembra quasi banale. Chiunque salga tre gradini senza pensarci due volte fatica a capire dove stia la difficoltà. Il punto è proprio questo: quello che per una persona è un gesto automatico, per una macchina bipede resta uno dei problemi più ostici da risolvere.

Ogni volta che un piede tocca una superficie diversa, il sistema deve ricalcolare tutto. Posizione, forze in gioco, direzione del movimento, distribuzione del peso. E deve farlo di continuo, senza pause, correggendo l’assetto prima ancora che lo squilibrio diventi visibile. Un gradino leggermente consumato, una lastra di cemento non perfettamente allineata, un po’ di polvere: bastano dettagli minimi per mandare a gambe all’aria un progetto che sulla carta funziona alla perfezione.

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Dalla passerella al mondo vero

La locomozione resta il grande banco di prova dell’intero settore. Far camminare un umanoide su un piano liscio è un esercizio ormai alla portata di parecchie aziende, e infatti le dimostrazioni spettacolari non mancano mai. Ma portare la stessa macchina fuori, tra gradini irregolari, pendenze, fondo sconnesso e condizioni meteo poco gentili, significa cambiare completamente categoria di problema. È lì che si vede se un robot è una vetrina tecnologica oppure qualcosa di realmente impiegabile.

DR02 arriva a questo test dopo altre prove svolte su erba, ostacoli e terreni irregolari, un percorso graduale che racconta bene l’approccio scelto: aumentare poco alla volta il livello di difficoltà dell’ambiente, invece di puntare tutto su un’unica esibizione ad effetto. Le scale in cemento rappresentano il passaggio successivo, e non solo per una questione di equilibrio. Salire e scendere gradini richiede una gestione dell’energia diversa, tempi di appoggio più precisi, una lettura costante di quello che il piede incontra sotto di sé.

Perché la sfida della stabilità conta davvero

Il settore della robotica umanoide vive una fase di accelerazione quasi quotidiana. Non passa giorno senza che spunti un nuovo progetto, e il livello medio si alza di continuo. Ogni azienda coinvolta prova a migliorare un pezzo del puzzle, che sia la manipolazione degli oggetti, la percezione dell’ambiente o, appunto, il modo di muoversi. E la locomozione continua a raccogliere una quantità enorme di attenzioni, perché senza spostamenti affidabili tutto il resto rischia di restare teoria.

La differenza tra un video ben confezionato e una macchina utilizzabile sul campo sta tutta in questi dettagli poco appariscenti. Un robot che affronta pioggia, caldo e superfici imprevedibili senza perdere il controllo diventa qualcosa di concretamente spendibile, non più soltanto un prototipo da mostrare alle fiere. È la direzione che diverse realtà stanno provando a imboccare, cercando di trasformare le esibizioni in strumenti di lavoro.

Il controllo dinamico mostrato nel filmato racconta proprio questo tipo di ambizione. Non c’è nessun effetto scenico, nessuna coreografia costruita a tavolino. C’è una macchina che sale una scala all’aperto, gestendo appoggi sempre diversi e adattandosi in tempo reale a quello che trova sotto i piedi. Meno spettacolare di un salto acrobatico, certo, ma molto più significativo per capire a che punto sia arrivata davvero la tecnologia.

Le prove precedenti su erba e fondi accidentati avevano già fornito indicazioni interessanti sulla tenuta del sistema. Questa sulle scale in cemento aggiunge un tassello, spostando ancora un po’ più in là il confine di ciò che DR02 riesce a gestire fuori dal laboratorio.