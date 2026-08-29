Frigorifero quantistico, a New York il punto più freddo del cosmo

Uno dei posti più freddi dell’universo, adesso, si trova dentro un frigorifero a New York, e non è una battuta da laboratorio. Non serve a conservare gli avanzi della cena della sera prima, non ha nulla a che vedere con il congelatore di casa, e la sua unica missione è portare la temperatura a livelli che in natura, nello spazio profondo, semplicemente non esistono. Dentro ci finiscono componenti per il calcolo quantistico, non certo il cibo da asporto.

La differenza tra un elettrodomestico e una macchina del genere è più o meno la stessa che passa tra una bicicletta e un razzo. L’obiettivo qui non è tenere qualcosa al fresco, ma spingersi il più vicino possibile allo zero assoluto, quella soglia sotto la quale il movimento delle particelle si riduce ai minimi termini. Ed è proprio in quelle condizioni estreme che i circuiti pensati per i computer quantistici riescono a fare il loro lavoro senza andare in tilt.

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Perché il freddo estremo serve davvero

I componenti quantistici sono creature delicate. Bastano vibrazioni minime, un po’ di calore residuo, un disturbo elettromagnetico di passaggio, e l’informazione che stanno elaborando si perde. Il freddo estremo serve esattamente a questo, a mettere a tacere il rumore di fondo del mondo fisico, riducendo l’agitazione termica che altrimenti manderebbe tutto in confusione. Non è una precauzione da perfezionisti, è una condizione senza la quale l’hardware non funziona proprio.

Da qui l’idea, che a raccontarla sembra assurda, di costruire in un laboratorio urbano un ambiente più gelido di qualunque zona conosciuta del cosmo. Lo spazio interstellare, che nell’immaginario comune rappresenta il massimo del gelo, in confronto risulta quasi tiepido. Le macchine progettate per il raffreddamento dei qubit vanno oltre, e lo fanno in modo controllato, ripetibile, misurabile, tre parole che nel mondo della ricerca contano parecchio.

Un pezzo di infrastruttura, non un esperimento da vetrina

Il fatto che un impianto simile si trovi a New York racconta anche altro. La corsa alle tecnologie quantistiche non è più confinata a qualche centro isolato, ma passa attraverso strutture installate dove ci sono università, aziende e capitali. Un sistema di raffreddamento di questo tipo è a tutti gli effetti infrastruttura pesante, con impianti, tubature e sistemi di isolamento che occupano spazio e richiedono manutenzione costante. Il paragone con il frigorifero funziona bene per farsi capire, molto meno se si guarda dentro.

Chi lavora in questo settore lo sa da tempo, il collo di bottiglia non è soltanto scrivere algoritmi o progettare nuovi processori. È tenere insieme una catena fatta di materiali, schermature e temperature, dove ogni anello può rovinare il lavoro degli altri. Un guasto nel sistema di raffreddamento significa fermare tutto, perché senza quelle condizioni i componenti quantistici smettono semplicemente di comportarsi come dovrebbero.

Resta l’immagine, che ha qualcosa di ironico. Una città rumorosa, caotica, piena di traffico e di gente, ospita in un suo angolo un punto in cui la materia rallenta quasi fino a fermarsi. Fuori la vita corre, dentro quel contenitore metallico il tempo termico sembra sospeso. Ed è una sospensione costruita apposta, centimetro dopo centimetro, per permettere a una manciata di circuiti di lavorare senza interferenze.

Il nome tecnico non rende giustizia alla cosa. Chiamarlo frigorifero fa sorridere, però in fondo il principio è quello, sottrarre calore fino a limiti che nessun altro luogo conosciuto raggiunge. Con la differenza, non da poco, che qui il risultato è uno degli ambienti più freddi mai misurati.