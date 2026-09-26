COROS Pace 4 Pro: fino a 60 ore di GPS e display OLED

Arriva sul mercato COROS Pace 4 Pro, lo sportwatch pensato per chi corre a lungo, molto a lungo, e che punta tutto su due numeri: uno schermo OLED da 1,47 pollici e fino a 60 ore di tracciamento GPS con una sola carica. Detta così può sembrare l’ennesima scheda tecnica da leggere di corsa, ma nel mondo dell’endurance quelle cifre pesano parecchio, perché definiscono cosa un orologio può seguire e cosa invece no. Sessanta ore, tanto per capirci, significano più di due giorni pieni di attività registrata senza dover cercare un cavo. Non è un dettaglio da poco per chi affronta ultramaratone, trail di montagna con tempi di taglio generosi o avventure in autosufficienza dove la presa di corrente semplicemente non esiste. Il punto non è il record in sé, quanto la tranquillità di partire senza fare calcoli mentali sulla percentuale di batteria residua.

Un display OLED che non è solo estetica

Lo schermo da 1,47 pollici di COROS Pace 4 Pro è la parte che si nota subito. La tecnologia OLED garantisce neri profondi e colori vividi, e soprattutto una leggibilità che resta buona anche quando la luce cambia di continuo, come capita passando da un tratto di bosco all’aperto. Chi corre lo sa bene: dover strizzare gli occhi per leggere il passo mentre si è in salita al chilometro trenta è una piccola tortura che nessuno merita. C’è poi un aspetto pratico che spesso viene sottovalutato. Un pannello di queste dimensioni permette di mostrare più campi dati contemporaneamente senza trasformare il quadrante in un mosaico illeggibile. Passo, frequenza cardiaca, distanza, tempo trascorso, dislivello: tutto lì, con un’occhiata veloce. E la combinazione tra un display luminoso e un’autonomia così estesa è storicamente il compromesso più difficile da gestire in questa categoria di prodotti, perché gli OLED consumano e tendono a mangiarsi le ore di utilizzo.

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Per chi è pensato davvero questo sportwatch

Il nome stesso della gamma, Pace, racconta l’identità del prodotto. Si parla di uno sportwatch costruito attorno alla corsa e alle discipline di resistenza, non di un dispositivo generalista che prova a fare tutto e finisce per non eccellere in niente. L’utente tipo è quello che segue un piano di allenamento, che macina chilometri con costanza e che dall’orologio si aspetta dati affidabili più che animazioni scenografiche. In questa fascia la concorrenza è spietata e le differenze si giocano sui dettagli. COROS ha costruito la propria reputazione proprio sull’autonomia e su un approccio piuttosto essenziale all’interfaccia, con la ghiera digitale al posto della miriade di pulsanti che caratterizza altri marchi. Chi arriva da modelli precedenti del brand ritroverà quindi una logica di utilizzo familiare, mentre chi si avvicina per la prima volta dovrà prendere le misure con una filosofia d’uso diversa dal solito.

Il posizionamento nel catalogo

Con Pace 4 Pro il produttore aggiunge una variante più ricca alla propria linea di orologi da corsa, quella storicamente più accessibile e più venduta. La sigla Pro suggerisce esattamente questo: stesso DNA, componentistica superiore, ambizioni più alte. Il salto riguarda in particolare il comparto display e la gestione energetica, i due elementi che vengono messi in evidenza fin dalla presentazione. Resta il fatto che uno strumento del genere si giudica sul campo, tra allenamenti ripetuti e gare vere, dove la precisione del segnale satellitare e la tenuta della batteria fanno la differenza tra un dato utile e un numero qualsiasi.

Fonte: TecnoAndroid