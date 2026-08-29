CoopVoce Turbo 200 in 5G: dal 3 settembre cambia la promo

Chi guarda con interesse a CoopVoce Turbo 200 in 5G ha una data da tenere d’occhio, il 3 settembre 2026, giorno in cui dovrebbe cambiare la formula promozionale riservata ai nuovi clienti. Fino al 2 settembre 2026, infatti, chi arriva in portabilità da un altro operatore trova il primo mese gratuito ma paga il contributo di attivazione. Dal giorno successivo lo schema si ribalta, con attivazione gratuita e primo mese invece da versare subito. Nessuna ufficialità da parte dell’operatore al momento, quindi si parla di un’anticipazione che potrebbe ancora cambiare.

La nuova promozione, stando a quanto emerso, resterà valida fino al 30 settembre 2026 e sarà riservata soltanto a chi attiva una nuova SIM chiedendo il trasferimento del proprio numero da qualsiasi altro gestore. Sarà possibile procedere sia online sia nei punti vendita Coop, senza differenze sul contributo azzerato.

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Cosa include Turbo 200 e quanto si spende

Il pacchetto resta quello attuale, ovvero minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 200 Giga di traffico dati in 5G, con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Il canone è di 7,90 euro al mese.

Con la promozione attesa dal 3 settembre 2026 la spesa iniziale online sarà quindi pari a 7,90 euro, cioè il solo primo mese anticipato. Nei negozi Coop, invece, servirà una prima ricarica minima utile a coprire la stessa mensilità. Nulla cambia per chi è già cliente, visto che il cambio offerta continua a essere gratuito anziché costare 9,90 euro una tantum, con il primo mese scalato dal credito residuo.

C’è anche la strada della Self SIM, la scheda già confezionata venduta nei punti vendita aderenti a 9,90 euro, cifra che comprende attivazione e prima mensilità dell’offerta scelta, da attivare poi online. In genere, per chi passa a CoopVoce con portabilità scegliendo Turbo 200, è previsto un bonus di traffico telefonico pari proprio ai 9,90 euro spesi per la scheda.

Attivazione, identificazione e gestione dell’offerta

I nuovi clienti possono scegliere se richiedere un numero nuovo oppure portare il proprio, sia sul sito sia nei supermercati Coop, con l’eccezione dei punti vendita della Calabria attualmente esclusi. Per l’attivazione a distanza, oltre alla videoidentificazione con verifica affidata a un operatore, da luglio 2024 è utilizzabile anche SPID. Disponibili pure le eSIM, che permettono di attivare il piano senza scheda fisica.

Sul fronte consumi, i minuti sono conteggiati sui secondi effettivi senza scatto alla risposta e la connessione è tariffata al singolo kilobyte. Finiti gli SMS inclusi si prosegue a consumo secondo il piano base, mentre esauriti i Giga la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi. Dall’app si può rinnovare in anticipo l’offerta, recuperando subito soglie piene. Se il credito non basta per il rinnovo, scatta una sospensione di 30 giorni durante i quali i dati restano bloccati e voce e messaggi vengono tariffati a consumo, con disattivazione definitiva se non si ricarica entro quel termine. Esiste comunque Rinnovo Facile, che addebita in automatico l’importo esatto del canone nel giorno di scadenza.

Rete, roaming e compatibilità 5G

CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO che si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G e 4G, con il 5G attivo dall’8 gennaio 2026 su alcune offerte dedicate. Per sfruttarlo servono un piano della gamma Turbo 5G, un dispositivo compatibile e la copertura, altrimenti la navigazione scala automaticamente sul 4G.

Da qualche giorno il sito dell’operatore indica i Google Pixel come compatibili con il 5G a partire da Pixel 7, mentre prima risultavano tutti esclusi. Il 3G non esiste più su questa rete da anni, ma dal marzo 2023 è disponibile il VoLTE per chiamare in 4G con smartphone compatibili.

Quanto al roaming, minuti, SMS e Giga si usano nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito come in Italia, senza limiti mensili specifici, nel rispetto delle regole sul Roaming Like at Home e dell’utilizzo personale previsto dalle condizioni contrattuali.