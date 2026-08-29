ColorOS 16, l’update di agosto porta 5 novità e più sicurezza

L’aggiornamento di agosto 2026 per la ColorOS 16 è stato annunciato da OPPO e porta con sé un pacchetto di novità che guarda soprattutto a due direzioni: la sicurezza del sistema e gli strumenti creativi, quelli pensati per chi passa il tempo ad annotare screenshot, ritagliare soggetti dalle foto e sistemare la schermata iniziale a proprio gusto. Il produttore cinese va avanti con il suo ritmo mensile, coinvolgendo la community e raccontando ogni volta cosa cambia e su quali modelli.

La versione in questione resta quella basata su Android 16, in attesa della futura ColorOS 17, che secondo le indiscrezioni dovrebbe portare un design ispirato al Liquid Glass e animazioni più fluide. Nel frattempo, però, questo pacchetto di agosto va oltre quanto visto a luglio, con cinque funzioni principali e tre ritocchi minori.

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Le funzioni principali dell’aggiornamento ColorOS 16 di agosto

La novità che OPPO mette davanti a tutte è il blocco delle attività sospette delle app. Una volta attivata, Phone Manager si mette a monitorare in tempo reale il comportamento delle applicazioni installate e intercetta pop up potenzialmente dannosi, consumi anomali della batteria, tentativi di controllo non autorizzato del dispositivo e attività nascoste in background. Quando qualcosa viene fermato, arriva una notifica: nessuna necessità di controllare a mano, il sistema fa da sé.

Seconda voce interessante, la funzione “Disegna sulle immagini” nell’app Note. Permette di disegnare, evidenziare e annotare direttamente sulle immagini inserite in un appunto. Cerchiare la parte importante di una foto scattata a una lavagna, o segnare un dettaglio su uno screenshot, diventa questione di pochi secondi. Piccola precisazione: la funzione arriva su tutti i modelli supportati tranne i pieghevoli.

Poi c’è un gesto che farà felice chi non sopporta i pallini rossi sulle icone. Con una “pizzicata” a due dita sulla schermata iniziale si nascondono in un colpo solo tutti i badge di notifica, per una home più pulita e senza distrazioni. L’app Calcolatrice guadagna un nuovo widget “Convertitore di valuta”, disponibile nei formati 2×2 e 4×2, ma solo in alcuni Paesi: Filippine, India, Indonesia, Malesia, Thailandia e Vietnam. Chi si trova altrove, per ora, resta a guardare.

Infine, nell’app Foto arriva AI Remix Collage, che consente di creare set di adesivi personalizzati estraendo un soggetto qualsiasi da un’immagine e riutilizzandolo in altre creazioni, con contorni, testo e annotazioni.

Le tre novità minori e i modelli che le riceveranno

Oltre alle cinque funzioni principali, OPPO elenca tre miglioramenti più discreti, presentati senza immagini di supporto. Il primo riguarda ancora Phone Manager: la sua schermata iniziale ora si può personalizzare, mettendo in primo piano gli strumenti usati più spesso. Il secondo tocca la pulizia dello spazio di archiviazione, adesso organizzata per categorie così da individuare più facilmente cosa sta occupando memoria. Il percorso da seguire è “Phone Manager > Pulizia spazio di archiviazione”. Il terzo interessa le app nascoste, che ora supportano la visualizzazione in finestra mobile: basta aprire l’app nascosta e scorrere dal basso verso l’alto in direzione dell’area della finestra mobile, in alto a destra.

Sul fronte della distribuzione, il rollout è graduale ed è partito dall’1 agosto 2026, con completamento previsto entro il 31 agosto 2026. La lista dei dispositivi coinvolti riguarda soprattutto i flagship degli ultimi due anni. Per la gamma Find: OPPO Find X9s e Find X9s Pro, Find X9 Ultra, Find N6, tutti del 2026, poi Find X9 e Find X9 Pro insieme a Find N5 del 2025, e ancora Find X8 e Find X8 Pro del 2024. Per la gamma Reno: OPPO Reno16 5G e Reno16 Pro 5G, Reno15 5G e Reno15 Pro 5G, oltre a Reno15 4G, tutti datati 2026. Chi possiede uno di questi modelli può verificare la disponibilità entrando nelle impostazioni di sistema e seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software”. Trattandosi di una distribuzione a scaglioni, se al primo tentativo non compare nulla conviene semplicemente riprovare dopo qualche ora.