Digitale terrestre, la nuova numerazione canali: ecco la lista

La nuova numerazione dei canali del digitale terrestre ha portato con sé parecchie modifiche, e il consiglio più utile resta sempre lo stesso: avviare una ricerca automatica su televisore o decoder, altrimenti si rischia di ritrovarsi con un elenco vecchio e con qualche canale sparito dal nulla. Bastano pochi minuti, il telecomando e un po’ di pazienza mentre l’apparecchio scansiona le frequenze.

Le novità riguardano un po’ tutte le fasce, dai grandi generalisti fino alle emittenti tematiche e alle radio visibili in video. Chi non risintonizza continua a vedere una mappa che non corrisponde più alla realtà, con posizioni occupate da segnali non più attivi o da doppioni.

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La nuova numerazione canali del digitale terrestre, posizione per posizione

Ecco come si presenta oggi la parte alta della lista, quella che si usa tutti i giorni sul digitale terrestre:

1 Rai 1 HD, 2 Rai 2 HD, 3 Rai 3 TGR Regione

4 Rete4 HD, 5 Canale5 HD, 6 Italia1 HD

7 LA7 HD, 8 TV8 HD, 9 NOVE

dal 10 al 19 spazio alle emittenti locali

20 20Mediaset HD, 21 Rai 4 (in conflitto LCN con Rai 4 HD), 22 Iris HD, 23 Rai 5, 24 Rai Movie HD, 25 Rai Premium (in conflitto LCN con Rai Premium HD)

26 Cielo, 27 27Twentyseven HD, 28 TV2000, 29 LA7CINEMA, 30 La5 HD

31 Real Time, 32 QVC HD, 33 Food Network, 34 Cine34 HD, 35 Focus HD

36 RTL 102.5, 37 Discovery, 38 GIALLO, 39 TOPcrime HD

40 Boing HD, 41 K2, 42 Rai Gulp, 43 Rai YoYo, 44 frisbee, 45 Boing Plus, 46 Cartoonito HD, 47 Super!

48 Rai News 24 (in conflitto LCN con Rai News 24 HD), 49 Mediaset Italia2 HD, 50 Sky TG24, 51 TGCOM24 HD

52 DMAX, 53 Italia 53 (Casa Italia 53), 54 Rai Storia HD, 55 Mediaset Extra HD, 56 HGTV Home&Garden, 57 Rai Scuola HD

58 Rai Sport HD, 59 Discovery Turbo, 60 SPORTITALIA HD, 61 iL61, 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)

63 IlSole24ORE TV, 64 SUPERTENNIS, 65 ALMA TV, 66 RADIO 105, 67 R101 TV, 68 BOM CHANNEL, 69 Deejay TV HD, 70 RadioItaliaTV

75 France 24 HD, 76 RTS Un HD e 77 TV5 MONDE EUROPE per la Valle d’Aosta

Dalle fasce 100 e 200 fino alle radio e ai TGR regionali

Salendo si trova il 101 con Rai 4K, poi il 103 Rai 3 HD, 104 Rete4 HD, 105 Canale5 HD, 106 Italia1 HD, 107 LA7 HD, 108 TV8 HD, 109 NOVE e 120 20Mediaset HD. Dal 121 in avanti si apre il blocco delle emittenti minori e delle televendite, con nomi come ITALIA 121, CANALE 122, ITALIA CHANNEL, ARTE ITALIA 124 e 125, GOLD TV ITALIA, LA 4 ITALIA, RETE ITALIA, Lineagem, ArteIN, TELECAMPIONE, DELUXE 139, STARMARKET, PADRE PIO TV, PRIMASET, EQUtv, Tesory Channel, RADIO KISS KISS TV, ORLERTV, VH1 al 167 e PRIMAFREE170 in chiusura.

La zona 200 parte con il Test HEVC main10, poi 201 RaiPlay, 202 Rai Radio 2 Visual HD e 203 RaiPlay Sound. Tra i canali di questa fascia compaiono AP CHANNEL, IT CHANNEL, RADIO ROMA NETWORK, Italia Sera, Amici Network, WELCOME IN, MATCH MUSIC, RTL 102.5 CALIENTE, CUSANO NEWS 7, Man-ga, FRANCE 24, BABEL, RADIO24TV, BeJoy.kids, MATRIX TV ITALIA, Radio Radio TV, ADNPLAY, Maria Vision, GAMBERO ROSSO, RADIOFRECCIA, BIKE, URANIA, RDS Social TV, RADIO ZETA e 2Settanta Tv al 270. Più su, tra i 400, ci sono Satisfaction TV, My Plus Tv, Nexum Channel, MALPENSA 24 HD, ITALIAN FISHING TV e NOKEP TV HD.

Il blocco 500 è dedicato in buona parte alle versioni in alta definizione: 500 tivù la guida, poi 501, 502 e 503 con Rai 1, Rai 2 e Rai 3 HD in via provvisoria, a seguire le altre reti nazionali fino a 570 RadioItaliaTV, passando per 521 Rai 4 HD, 523 Rai 5 HD, 550 RTV San Marino e 558 Rai Sport HD.

Dal 701 in poi arrivano le radio, con Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, GR Parlamento, Isoradio, Rai Radio Kids, Radio Capital, Radio Deejay, m2o, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, inBlu2000, RADIO VATICANA ITALIA, tutta la famiglia RTL 102.5, Radio Monte Carlo, VIRGIN RADIO e Radio Maria al 789.

Dall’801 al 823 si trovano invece le edizioni TGR regione per regione, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, comprese le versioni per Bolzano, Trento, Südtirol e Furlanija Krajina. Chiudono la lista CLASS CNBC, SUPERSIX, CLASS TV MODA, Caccia e Pesca all’888 e i canali di test e on demand di LA7 tra il 907 e il 999.