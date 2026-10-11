CoopVoce Digital Smart 150: 150 Giga a 6,50 euro e 3 mesi gratis

Dall’8 al 21 ottobre 2026, salvo eventuali cambiamenti, CoopVoce rilancia attraverso una campagna dedicata sui social l’offerta Digital Smart 150 in versione Promo Flash. Il prezzo è di 6,50 euro al mese e c’è un vantaggio piuttosto interessante, perché i primi 3 mesi gratis rendono la proposta ancora più appetibile per chi sta pensando di cambiare operatore.

Per aderire bisogna attivare una nuova SIM CoopVoce e chiedere nello stesso momento la portabilità del numero da un altro gestore nazionale. Ogni mese il pacchetto mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet in 4G.

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La gratuità copre il primo mese anticipato e i primi due rinnovi mensili. Al momento dell’attivazione va pagato un costo di attivazione di 10 euro, mentre il canone da 6,50 euro inizia a essere addebitato soltanto a partire dal terzo rinnovo, cioè dal quarto mese anticipato.

Chi richiede la SIM dal sito dell’operatore virtuale Full MVNO di Coop Italia può attivarla online oppure ritirarla in un punto vendita Coop entro 30 giorni. Nel caso dell’attivazione online, oltre alla videoidentificazione che obbliga ad aspettare la verifica del video da parte di un operatore, da luglio 2024 è possibile riconoscersi anche con lo SPID. Sono disponibili poi le eSIM, le schede digitali che permettono di attivare un piano senza inserire una SIM fisica nel telefono.

Come vengono conteggiati minuti, SMS e Giga

Con le offerte CoopVoce i minuti illimitati vengono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e la connessione internet viene calcolata a singolo kilobyte. Quando gli SMS inclusi finiscono si può continuare a scrivere messaggi a consumo, alle condizioni del piano tariffario base. Se invece si esauriscono i Giga la navigazione si blocca senza alcun costo aggiuntivo. In entrambe le situazioni l’app dell’operatore consente di rinnovare la promozione in anticipo pagando il canone e recuperando così tutto il traffico incluso.

Diverso il discorso quando il credito è insufficiente per il rinnovo. L’offerta viene sospesa per 30 giorni e in questo periodo i dati restano bloccati, mentre chiamate e messaggi seguono il piano SuperFacile Coop. Significa 12 centesimi per ogni SMS e 12 centesimi al minuto verso tutti i numeri nazionali, con scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. In qualsiasi momento si può passare al piano Veloce Coop, che prevede 17 centesimi al minuto verso i numeri nazionali senza scatto alla risposta e con conteggio sul consumo effettivo. Il primo cambio del piano base è gratuito, quelli successivi costano 5 euro scalati dal credito residuo.

Per riattivare la promozione sospesa bisogna ricaricare la SIM entro i 30 giorni, altrimenti l’opzione viene disattivata. Esiste comunque il servizio Rinnovo Facile, che rinnova in automatico l’offerta addebitando sul metodo di pagamento impostato solo l’importo esatto del canone nel giorno del rinnovo.

Roaming in Europa e rete utilizzata

Come stabilito dalla normativa in vigore, le offerte CoopVoce funzionano anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito durante i viaggi occasionali. Minuti, SMS e Giga si usano esattamente come in Italia, nel rispetto dei Regolamenti UE sul Roaming Like at Home. L’utilizzo deve restare personale, secondo quanto previsto dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto.

Sul fronte dell’infrastruttura, i clienti si appoggiano alla rete mobile di Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G, 4G e anche 5G con alcune offerte specifiche. Digital Smart 150 lavora in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Dall’8 gennaio 2026 l’operatore apre anche al 5G, con picchi fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ma solo con le offerte Turbo 200 a 7,90 euro al mese e Turbo 400 a 9,90 euro al mese. Il 3G invece è stato dismesso da Vodafone Italia ormai da alcuni anni, e da marzo 2023 tutti i clienti CoopVoce con uno smartphone compatibile possono contare ufficialmente sul servizio VoLTE per telefonare sulla rete 4G.

Fonte: TecnoAndroid