Coolpad prepara uno smartphone a passaporto economico in 16:10

Anche Coolpad sembra pronta a puntare sugli smartphone a passaporto, quei dispositivi più larghi del solito che negli ultimi tempi stanno attirando l’attenzione dei produttori cinesi. Dopo Huawei Pura X View, il marchio starebbe lavorando a un modello decisamente economico con display in 16:10, un rapporto d’aspetto che regala una superficie più generosa rispetto ai classici 19:9 o 20:9 senza dover passare per uno schermo pieghevole. Il formato, a quanto pare, incontra il favore del pubblico e il prezzo, almeno quello previsto per il mercato cinese, potrebbe rivelarsi l’arma vincente.

L’idea di fondo è piuttosto semplice. Da anni i telefoni si allungano sempre di più, mentre questo nuovo Coolpad va nella direzione opposta e si avvicina alle proporzioni di un piccolo tablet. Una scelta che punta a sfruttare meglio lo spazio a disposizione e che, proposta in una fascia economica, potrebbe rendere questo tipo di esperienza accessibile anche a chi non vuole spendere cifre importanti.

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Display LCD, cornici marcate e un retro che ricorda Huawei

Sul fronte dello schermo il dispositivo dovrebbe montare un pannello LCD da 6,3 pollici con risoluzione HD, quindi 720p. Non certo un valore da primato, ma coerente con il posizionamento del prodotto. La vera particolarità resta il rapporto d’aspetto, che cambia in modo evidente la percezione del telefono una volta in mano e lo distingue dalla massa dei modelli stretti e slanciati che affollano il mercato.

Dalle immagini circolate emerge anche una cornice inferiore piuttosto spessa, un compromesso del tutto comprensibile considerando il prezzo a cui il modello dovrebbe essere venduto. Girando lo smartphone compare un modulo fotografico orizzontale a forma di pillola, abbinato a una finitura texturizzata che richiama da vicino quella adottata da Huawei proprio su Pura X View. Le somiglianze con il dispositivo che ha aperto la strada a questo formato, insomma, non si fermano alle sole proporzioni.

Processore MediaTek e un sistema operativo pensato per lo schermo largo

Coolpad non ha ancora diffuso la scheda tecnica completa, ma qualche indizio arriva da un video di prova pubblicato sui social cinesi. Secondo quanto mostrato, il chip scelto sarebbe un MediaTek Helio G99, processore realizzato a 6 nm e destinato ai prodotti economici. Le prestazioni, com’è facile immaginare, restano parecchio distanti da quelle delle piattaforme che equipaggiano i telefoni di punta, però per un dispositivo di questa categoria si tratta di una soluzione già vista e collaudata.

Il capitolo più curioso riguarda il software. Lo smartphone dovrebbe utilizzare DroiClaw Zhuge 3, presentato come un sistema operativo costruito fin dalle fondamenta attorno all’intelligenza artificiale e progettato tenendo conto proprio dello schermo più largo su cui deve girare. Le funzioni concrete non sono ancora note, ma l’interfaccia e le modalità di interazione dovrebbero essere adattate allo spazio extra offerto dal display, così da valorizzare davvero il formato e non limitarsi a ingrandire le solite schermate.

Fonte: TecnoAndroid