Conservare un portatile a lungo: ecco il trucco della batteria al 50%

Ci sono parecchie situazioni in cui un portatile finisce in un cassetto per settimane o addirittura mesi. Magari si parte per una vacanza attesa da tempo, oppure è arrivato un computer nuovo ma il vecchio non convince nessuno a separarsene. Conservare un laptop a lungo sembra un’operazione banale, eppure qualche piccola precauzione permette di ritrovarlo in piena forma nel momento in cui servirà di nuovo.

Il primo passo, prima ancora di pensare a dove riporlo, riguarda i file. Conviene fare un backup dei dati completo prima di mettere il dispositivo in pausa, perché non ha senso rischiare di perdere documenti, foto o lavori importanti nel caso remoto in cui qualcosa vada storto durante questo periodo di letargo. Una copia di sicurezza è il minimo indispensabile, prima di salutare il proprio portatile per un bel po’.

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La batteria è il punto più delicato

Il vero motivo per cui un portatile ha bisogno di qualche attenzione prima di essere messo da parte è la batteria agli ioni di litio che contiene. Questo tipo di accumulatore va gestito con un minimo di cura per continuare a funzionare come si deve. Se la batteria si può rimuovere senza rischi e conservare separatamente, è la scelta migliore. Quando invece non è estraibile, esistono comunque alcuni accorgimenti semplici per mantenerla nelle condizioni ottimali.

La temperatura è uno dei fattori che incidono di più sulla salute della batteria, visto che i problemi possono nascere quando i fluidi interni diventano troppo caldi o troppo freddi. Per questo il computer andrebbe sistemato in un ambiente con una temperatura controllata, lontano da caldaie, termosifoni o altri apparecchi che sprigionano molto calore. Anche l’umidità è una nemica del portatile, quindi meglio evitare locali umidi o poco asciutti come certe cantine.

C’è poi la questione della scarica. Anche con l’hardware completamente spento, una batteria agli ioni di litio continua a perdere energia col passare del tempo e, se resta inutilizzata troppo a lungo, può arrivare a una scarica eccessiva. Il modo più sicuro per affrontare un lungo stop è lasciare la batteria carica al 50% circa prima di riporre il computer. In pratica si riporta il dispositivo nello stesso stato in cui si trovava quando è partito dal magazzino per arrivare nelle mani del suo proprietario.

Anche se non si prevede di usarlo per molto tempo, l’ideale sarebbe dare un’occhiata al laptop di tanto in tanto e fornirgli un po’ di energia. Ogni sei mesi basta collegarlo alla corrente e ricaricare la batteria fino al 50% circa. È una manutenzione minima, che però aiuta a prevenire danni duraturi alla batteria.

Schermo, tastiera e qualche accortezza in più

Oltre alla batteria, ci sono alcune protezioni di puro buon senso che contano parecchio. Trovare lo spazio giusto non è sempre facile, ma il portatile andrebbe sistemato in un punto dove nient’altro possa finirci sopra, soprattutto oggetti pesanti. Anche per poco tempo, un peso che preme sul computer può rovinare il coperchio o lo schermo che si trova subito sotto.

Sulla stessa linea, è una buona idea pulire schermo e tastiera prima di chiudere il dispositivo per un lungo periodo. Passare un panno sulle superfici interne evita che qualcosa resti intrappolato tra display e tasti mentre il laptop rimane chiuso, una situazione che può anche danneggiare lo schermo.

L’ultimo passaggio consiste nello spegnere completamente il computer e scollegarlo dall’alimentatore. Riporlo in una custodia oppure nella confezione originale in cui è stato acquistato offre infine un ulteriore livello di protezione per tutto il tempo in cui resterà lontano dalla scrivania.

Fonte: TecnoAndroid