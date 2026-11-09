DJI Matrice 5T: il drone professionale che vede anche al buio

DJI ha presentato Matrice 5T, un nuovo drone professionale progettato per vedere anche al buio e per riconoscere con precisione ciò che lo circonda quando l’ambiente diventa complicato. Non è un dettaglio da poco. Muoversi in sicurezza con poca luce rappresenta da sempre uno degli aspetti più delicati per qualsiasi velivolo senza pilota, e il nuovo modello nasce proprio per affrontare questo limite nei contesti in cui un errore può costare caro.

Negli ultimi anni anche i droni pensati per il grande pubblico hanno fatto passi da gigante nell’individuazione degli ostacoli. Alberi, pareti, pali e strutture vengono riconosciuti con una certa affidabilità durante il volo, tanto che pilotare un modello consumer è diventato molto più semplice rispetto al passato. Eppure c’è un aspetto in cui queste tecnologie mostrano ancora il fianco, ed è legato alla luce disponibile.

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Il vero punto debole è la scarsa luce

Quando il sole cala o la visibilità si riduce, la capacità di evitare gli ostacoli perde parte della sua efficacia. Il problema si fa ancora più evidente con gli oggetti di dimensioni minime che si trovano lungo la traiettoria del drone. Un cavo sottile o un elemento poco visibile, in condizioni di scarsa luce, possono sfuggire ai sistemi di rilevamento e trasformarsi in un pericolo concreto per il velivolo.

Per chi vola per divertimento la questione ha un peso relativo. Si può sempre scegliere di decollare in pieno giorno, rimandare il volo oppure restare in aree aperte e prive di insidie. Il discorso cambia completamente quando il drone diventa uno strumento di lavoro e le condizioni operative non si possono scegliere. In questi casi la tecnologia deve funzionare anche quando le circostanze sono tutt’altro che ideali.

Soccorsi notturni e ispezioni tecniche

Gli scenari in cui un drone professionale deve affrontare il buio sono più frequenti di quanto si possa pensare. Basta immaginare una squadra di soccorso impegnata di notte nella ricerca di una persona dispersa. Ogni minuto conta, le condizioni di visibilità sono pessime e il mezzo aereo deve muoversi senza intoppi in un ambiente spesso sconosciuto, magari pieno di ostacoli difficili da individuare a occhio nudo.

Lo stesso vale per i tecnici chiamati a controllare una linea elettrica con poca visibilità. Si tratta di un lavoro che richiede precisione e che si svolge vicino a strutture sottili e potenzialmente pericolose per il drone stesso. Un contatto accidentale con un cavo potrebbe compromettere l’intera operazione, oltre a provocare danni al velivolo. Qui la capacità di riconoscere anche gli elementi più piccoli diventa un requisito fondamentale e non un semplice extra.

È proprio a queste esigenze che DJI ha cercato di rispondere con Matrice 5T. Il nuovo modello punta soprattutto sulla capacità di percepire e interpretare ciò che lo circonda, mantenendo un elevato livello di affidabilità anche quando l’ambiente si complica. L’obiettivo dichiarato è offrire uno strumento in grado di supportare chi opera sul campo nelle situazioni più impegnative, dove la visione notturna e il riconoscimento degli ostacoli fanno davvero la differenza.

Il focus su questo aspetto rende chiaro il posizionamento di Matrice 5T. Non si tratta di un prodotto pensato per riprese spettacolari o per l’uso amatoriale, ma di un mezzo destinato a professionisti che hanno bisogno di volare in sicurezza quando la luce scarseggia. DJI ha scelto di concentrarsi su una delle debolezze più note dei droni attuali, quella dell’individuazione degli ostacoli di piccole dimensioni nelle ore notturne, e il nuovo Matrice 5T è stato costruito attorno a questa precisa necessità.

Fonte: TecnoAndroid