POCO F9 Pro 512 GB al minimo storico su Amazon: costa 699,90 euro

Chi stava aspettando il Black Friday per cambiare telefono trova già adesso un’occasione interessante, perché POCO F9 Pro nella versione da 512 GB è in vendita su Amazon a 699,90 euro invece dei 799,90 euro del prezzo di listino. Sono 100 euro in meno, e soprattutto si tratta del minimo storico registrato su questa piattaforma, un dettaglio che rende lo sconto ancora più appetibile per chi tiene d’occhio l’andamento dei prezzi prima di decidere.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda la gestione dell’ordine. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna arriva nel giro di pochi giorni e c’è la possibilità di restituire il dispositivo entro 14 giorni nel caso in cui non dovesse convincere. Una piccola garanzia che pesa, specie quando si parla di un acquisto di questa fascia. Ma vale la pena guardare più da vicino cosa offre POCO F9 Pro per capire se il prezzo scontato è davvero giustificato.

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Display luminosissimo e potenza da vendere

Il primo elemento che salta all’occhio è lo schermo. Il display AMOLED misura 6,59 pollici e lavora con una frequenza di aggiornamento che arriva a 185 Hz, un valore decisamente alto che si traduce in animazioni fluide e in uno scorrimento molto morbido durante l’uso quotidiano. La luminosità di picco tocca i 4.500 nit, il che significa che anche sotto il sole diretto i contenuti restano leggibili senza troppi sforzi.

Sotto la scocca lavora il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip pensato per garantire prestazioni di alto livello in ogni situazione. Il dispositivo punta molto anche sul gioco, con un gaming ottimizzato proprio a 185 Hz che sfrutta appieno la frequenza dello schermo. Per chi passa parecchio tempo sui titoli più impegnativi, la combinazione tra pannello veloce e chip di questo calibro è uno degli argomenti più convincenti dell’intero pacchetto. Con 512 GB di memoria, poi, lo spazio per app, giochi, foto e video non è certo un problema.

Fotocamere versatili e batteria da 6.330 mAh

Anche il comparto fotografico ha parecchio da dire. Il sensore principale è da 200 MP, affiancato da un teleobiettivo flottante da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica OIS e da un ultra grandangolare da 8 MP. Un trio pensato per coprire scenari diversi, dai paesaggi ampi ai dettagli catturati da lontano, con una certa versatilità negli scatti che rende il telefono adatto a chi fotografa spesso e in contesti differenti.

Sul fronte dell’autonomia, POCO F9 Pro monta una batteria da 6.330 mAh, una capacità generosa che consente di arrivare a sera senza ansia anche con un utilizzo piuttosto intenso. Quando poi serve fare il pieno, entra in gioco la ricarica HyperCharge 100 W, che riduce parecchio i tempi di attesa attaccati alla presa. Il risultato è uno smartphone solido, con buone prestazioni e una durata della batteria che permette di usarlo senza continue interruzioni.

Fonte: TecnoAndroid