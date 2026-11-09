BMW i7 2027: batteria da 112,5 kWh e abitacolo rinnovato

Il nuovo BMW i7 2027 arriva con un aggiornamento di metà carriera che va ben oltre il solito ritocco estetico. La berlina elettrica di punta della casa bavarese guadagna una batteria più capiente, una ricarica più veloce e un abitacolo profondamente rivisto, con l’obiettivo di non restare indietro rispetto ai modelli più recenti della gamma. Quando la Serie 7 aveva debuttato nel 2022, BMW aveva scelto una strada diversa da Mercedes, che affianca la EQS alla classica Classe S. A Monaco hanno preferito rendere il motore elettrico una semplice opzione: chi vuole può tenersi il V8, altrimenti c’è la versione a batteria, riconoscibile solo da dettagli come i loghi e l’assenza dei terminali di scarico.

Nel frattempo però BMW ha lanciato una serie di elettriche ancora più moderne per Serie 5 e Serie 3, insieme ai rispettivi SUV. Le batterie sono passate dalle celle prismatiche a quelle cilindriche, più dense dal punto di vista energetico, mentre le unità motrici adottano ora inverter al carburo di silicio e ingombri più contenuti. Si tratta della sesta generazione di propulsori elettrici, nata per la famiglia Neue Klasse, che ha anche sostituito decine di centraline dedicate a singole funzioni con pochi controller di dominio molto potenti. Il rischio era evidente, perché l’ammiraglia si sarebbe trovata superata dai modelli più piccoli. La dirigenza ha deciso di evitarlo con un intervento profondo sotto la carrozzeria.

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Più energia a bordo e ricarica più rapida

Rispetto alla versione precedente, BMW i7 2027 sale a 112,5 kWh netti contro i 101,7 kWh di prima, pur mantenendo un’architettura a 400 V, diversamente da quanto accade sulla Neue Klasse o su iX5. La gamma comprenderà una 50 xDrive meno potente e una M70 xDrive più spinta, ma al centro c’è la 60 xDrive, con 544 CV (400 kW) e 745 Nm, valori sostanzialmente allineati al modello pre restyling. Nonostante questi numeri la sensazione al volante non è quella di una Porsche Taycan. L’esperienza è molto più morbida e ovattata, una specie di tappeto volante che ricorda il SUV iX o addirittura la lussuosa cugina Rolls Royce Spectre.

Anche con il launch control, lo scatto da 0 a 96 km/h richiede 4,6 secondi. Trent’anni fa sarebbe stato un risultato eccellente, visto che la 750i V12 di metà anni Novanta impiegava almeno due secondi in più. Oggi invece le berline elettriche di Lucid, Tesla, Porsche e di molti costruttori cinesi fanno meglio in meno della metà del tempo. Con i controlli di trazione e stabilità allentati, la i7 non accenna a perdere aderenza sull’asciutto alle velocità consentite su strada. Guidata con calma sa però farsi apprezzare: lo sterzo è preciso e in discesa o in piano veleggia benissimo, grazie ai motori sincroni a eccitazione elettrica che non oppongono resistenza quando non ricevono corrente. Anche la frenata rigenerativa fino all’arresto completo è fluida come su iX3 e iX5.

BMW dichiara un’autonomia compresa tra circa 554 e 583 km a seconda dei cerchi. La ricarica rapida in corrente continua arriva ora a 250 kW, contro i 195 kW del passato, e per passare dal 10 all’80% servono circa 28 minuti. Come gli altri modelli elettrici BMW del 2027, la berlina adotta la presa NACS. Il controller del propulsore collabora poi con il navigatore: il sistema simula tramite intelligenza artificiale il comportamento della batteria sulla base dei cicli di ricarica precedenti e, nella scelta delle soste, considera perfino il costo per kWh delle diverse colonnine.

Un abitacolo tutto nuovo tra schermi e intrattenimento

Gli interventi più radicali riguardano però l’interno. Debutta il Panoramic iDrive, lo schermo che corre alla base del parabrezza, affiancato da un nuovo touchscreen trapezoidale che manda in pensione il vecchio sistema ispirato agli hotel di design. Anche l’infotainment ha un controller di dominio dedicato. Lo schermo del passeggero anteriore e quello cinematografico che scende dal tetto per chi siede dietro funzionano in modo indipendente tra loro e dal display principale, tanto che l’accesso a YouTube o Disney+ su uno non vale per gli altri. Ogni sedile posteriore dispone inoltre di comandi integrati nella maniglia della portiera.

Il pannello posteriore da 31,3 pollici vanta una risoluzione 8K, ma per via del formato un film o le qualifiche di F1 occupano solo il terzo centrale, con ampie bande nere ai lati. Per guardarlo bisogna anche inclinare parecchio la testa all’indietro. L’impianto Dolby Atmos convince, mentre sullo schermo principale si nota ancora qualche rallentamento nonostante la maggiore potenza di calcolo. Il riconoscimento vocale basato su Alexa è invece decisamente migliorato rispetto a quello provato qualche mese fa su iX3. La nuova gamma BMW i7 2027 parte da circa 92.000 euro per la 50 xDrive e sale a circa 108.000 euro per la 60 xDrive.

Fonte: TecnoAndroid