PlayStation Pulse, cuffie per GTA 6 in preorder al prezzo minimo

Le nuove cuffie PlayStation Pulse per PS5 sono già disponibili in preorder su Amazon al prezzo minimo, e il momento scelto per lanciarle non è casuale. Questo modello ufficiale Sony è infatti pensato per accompagnare l’arrivo di GTA 6, con la promessa di una nuova esperienza audio per chi ha intenzione di vivere il ritorno della serie Rockstar sulla console di casa Sony nel modo più completo possibile. Per molti giocatori l’organizzazione è già iniziata da tempo e la scelta delle cuffie giuste rientra a pieno titolo nei preparativi. Il prezzo è 99 euro.

Non si tratta di un accessorio qualunque proposto da un produttore di terze parti, ma di un dispositivo firmato direttamente da Sony. Un dettaglio che per una parte del pubblico conta parecchio, soprattutto quando si parla di compatibilità e di integrazione con la piattaforma. Il fatto che la prenotazione sia già attiva e che il prezzo sia quello più basso visto finora rende l’occasione interessante per chi non ha ancora deciso come attrezzarsi.

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Perché le cuffie PlayStation Pulse arrivano insieme a GTA 6

L’accostamento con Grand Theft Auto 6 è tutt’altro che casuale. Parliamo di uno dei titoli più attesi in assoluto, un gioco che da anni catalizza l’attenzione della community e che promette di trasformare l’uscita in un vero evento. In un contesto del genere l’audio diventa una componente fondamentale dell’esperienza, perché un mondo aperto di questa portata vive anche di suoni, rumori di fondo, dialoghi e musica.

Le cuffie PlayStation Pulse si inseriscono proprio in questo scenario. Sony ha scelto di far coincidere il debutto del nuovo modello con quello del gioco Rockstar, puntando su chi vuole godersi l’avventura con un comparto sonoro all’altezza. Una mossa che ha una sua logica commerciale piuttosto evidente, visto che l’attenzione attorno a GTA 6 porterà inevitabilmente molti utenti a rivedere la propria postazione di gioco.

Per chi possiede una PlayStation 5 e non ha ancora individuato un paio di cuffie adatte, il nuovo modello ufficiale rappresenta quindi una delle opzioni più naturali. La firma Sony e il legame diretto con il lancio di Grand Theft Auto 6 ne fanno una proposta pensata su misura per questo appuntamento.

Il preorder su Amazon al prezzo minimo

Sul fronte dell’acquisto la notizia più concreta riguarda proprio la prenotazione su Amazon. Le cuffie PlayStation Pulse risultano già ordinabili in anticipo e la cifra richiesta è attualmente la più bassa registrata. Una condizione che tende a fare gola a chi preferisce muoversi per tempo ed evitare di inseguire l’accessorio a ridosso dell’uscita del gioco, quando la domanda potrebbe farsi più intensa.

Prenotare in anticipo permette inoltre di avere la certezza di ricevere il prodotto senza doversi preoccupare della disponibilità. Per un dispositivo legato a un lancio così sentito come quello di GTA 6 è un aspetto da non sottovalutare. Chi sta pianificando le serate da trascorrere a Vice City può così mettere un tassello in più nella propria configurazione su PS5.

Il nuovo modello ufficiale Sony è dunque già in preorder al minimo su Amazon e arriverà sul mercato insieme a Grand Theft Auto 6, il titolo Rockstar che le cuffie PlayStation Pulse sono chiamate ad accompagnare con una nuova esperienza audio.

Fonte: TecnoAndroid