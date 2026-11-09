Giochi PS1: come capire se hai una prima stampa o una ristampa

Capire se un vecchio gioco della prima PlayStation sia una prima stampa oppure una semplice ristampa può fare una differenza concreta, soprattutto per chi conserva ancora in casa i giochi PS1 acquistati tanti anni fa. Non tutte le copie dello stesso titolo valgono infatti allo stesso modo e per distinguerle serve un confronto attento tra confezione, disco e contenuti.

Chi ha tenuto da parte la propria raccolta, magari dimenticata in qualche scatolone in soffitta o sistemata con cura su uno scaffale, potrebbe ritrovarsi tra le mani qualche pezzo interessante per i collezionisti. Il punto è proprio questo. Avere un titolo famoso non basta, perché sul mercato del collezionismo conta parecchio anche la versione posseduta. Ed è qui che le cose si fanno un po’ più complicate di quanto sembri a prima vista.

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Perché due copie dello stesso gioco non sono uguali

Si tende a pensare che un gioco sia sempre lo stesso gioco, indipendentemente da quando sia uscito dalla fabbrica. Per chi ci ha giocato da ragazzino il discorso fila, dato che l’esperienza resta identica. Per chi invece guarda ai videogiochi retrò con l’occhio del collezionista la questione cambia completamente. Le prime stampe e le ristampe di uno stesso titolo possono convivere sugli scaffali dei mercatini e degli appassionati, ma non hanno lo stesso valore.

Questo significa che due copie apparentemente gemelle possono raccontare storie diverse. Una può appartenere alla primissima tiratura arrivata nei negozi, l’altra può essere stata prodotta in un secondo momento per rispondere alla domanda del pubblico. A un’occhiata distratta sembrano identiche, eppure non lo sono affatto. Proprio per questo chi pensa di avere qualcosa di prezioso dovrebbe evitare di fermarsi al solo nome del gioco e prendersi il tempo per osservare l’oggetto nel suo insieme.

Confezione, disco e contenuti da mettere a confronto

Per riconoscere una prima stampa PS1 la strada passa dall’analisi di tre elementi distinti. Il primo è la confezione, cioè la custodia con la sua copertina, che rappresenta il biglietto da visita di ogni copia e spesso è la prima cosa su cui si posa lo sguardo. Il secondo è il disco vero e proprio, quello che finiva nella console e che merita di essere osservato con la stessa attenzione riservata all’esterno. Il terzo riguarda i contenuti presenti all’interno della scatola, ovvero tutto ciò che accompagnava il gioco al momento dell’acquisto.

Il consiglio implicito è di non basarsi mai su un solo dettaglio. Guardare soltanto la copertina o soltanto il disco rischia di portare fuori strada, mentre confrontare tutti e tre gli aspetti insieme permette di farsi un’idea molto più precisa della versione che si ha davanti. È un lavoro di pazienza, un po’ da detective, ma è anche l’unico modo per separare con buona sicurezza le prime edizioni dalle produzioni successive.

Chi ha conservato i giochi della prima PlayStation, quindi, prima di metterli in vendita o di regalarli dovrebbe dare loro una seconda occhiata più approfondita. Confezione, disco e contenuti sono i tre elementi da esaminare per capire se tra quelle vecchie custodie si nasconde davvero una prima stampa oppure una ristampa.

Fonte: TecnoAndroid